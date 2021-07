„Game Of Thrones“: Spin-Off-Dreh wegen Corona gestoppt

Aufgrund eines an Corona erkrankten Crewmitglieds müssen die Dreharbeiten zu „House of the Dragon“ pausieren. Nach einer zweitägigen Unterbrechung soll die Produktion am 21. Juli 2021 wieder aufgenommen werden, wie HBO laut „The Hollywood Reporter“ mitteilte.

Empfehlung der Redaktion George R.R. Martin: Ende seiner neuen Romane wird von Game Of Thrones abweichen

Die aktuell in Großbritannien laufenden Dreharbeiten begannen im Frühjahr 2021 und verliefen bis zuletzt ohne größere Zwischenfälle. HBO hält weiterhin an einem Serienstart im Jahr 2022 fest.

Während die Prequel-Serie vor der Kamera auf neue Gesichter setzt, arbeiten hinter den Kulissen einige Namen mit, die bereits maßgeblich am Erfolg von „Game Of Thrones“ beteiligt gewesen waren. So sind neben Schöpfer George R. R. Martin auch Ryan Condal und Miguel Sapochnik – die Regisseure der vielfach ausgezeichneten „Battle Of The Bastards“-Episode – als Showrunner mit an Bord.

Darum geht es in „House of the Dragon“

Inhaltlich basiert die Spin-Off-Serie auf George R.R. Martins Buch „Fire & Blood“, das die Familienchronik der Targaryens erzählt. Im Fokus der Serie werden dabei Ereignisse rund 300 Jahre vor dem Einsetzen von „Game Of Thrones“ stehen. Hauptfigur Rhaenyra Targaryen, gespielt von Emma D’Arcy, zieht dabei in den als „Tanz der Drachen“ bereits in „Game Of Thrones“ erwähnten Bürgerkrieg gegen ihren Halbbruder Aegon.