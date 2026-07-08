Garth Brooks geht auf Tour – und jedes Ticket kostet rund 150 Dollar

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Garth Brooks setzt auf Erschwinglichkeit. Der „Friends in Low Places“-Sänger verlangt für jeden Platz auf seiner neuen Arenatour rund 150 Dollar. Wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Jeder Platz im Haus, ein fairer Preis.“ Konkret setzt sich das so zusammen: 140 Dollar für das eigentliche Ticket, vier Dollar Gebühr für die Spielstätte und zehn Dollar Servicegebühr – zuzüglich Steuern.

Fans von Bruce Springsteen und Pearl Jam kennen das Prinzip des Gesamtpreises bereits von früheren Touren dieser Künstler. Für die Branche ist ein solches Modell dennoch eine Seltenheit – in einer Zeit, in der die Ticketpreise immer weiter steigen.

Die Tour trägt den Namen „Blame It All on My Roots“ – angelehnt an die Eröffnungszeile von „Friends in Low Places“ – und beginnt im August mit zwei Shows in der Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, Indiana. Ganz nach Brooks‘ gewohnter Manier werden die weiteren Tourtermine nach und nach, Stadt für Stadt, bekanntgegeben. Im vergangenen Monat hatte Brooks den Hyde Park in London geheadlinet und dabei schätzungsweise 70.000 Fans bespielt. Die neue Tour führt ihn nun in die Arenen.

Show im Kleinen, Stadionfeeling inklusive

„In die Arenen zurückzukehren bedeutet, die Stadionshow in eine Schachtel zu packen“, erklärte Brooks in einem Statement. „Die Aufregung wird durch die Intimität noch verstärkt. Jeder Platz ist ein guter Platz. Das ist persönlich.“

Brooks plant außerdem, die Auftritte für ein neues Konzertalbum aufzuzeichnen, das er „Killer Live“ nennt.

Die Tickets für die beiden aufeinanderfolgenden Shows in Indianapolis am 21. und 22. August gehen am Freitag, dem 17. Juli, um 10 Uhr ET über Ticketmaster in den Verkauf. Laut der Mitteilung werden alle Tickets gleichzeitig angeboten – ohne Vorverkaufsphasen oder vorzeitige Kaufmöglichkeiten. Pro Person sind maximal acht Tickets erhältlich.