Exklusiv: Garth Brooks bestreitet Vorwürfe sexueller Übergriffe

Garth Brooks gab am Donnerstag eine Erklärung ab, nachdem er von einer anonymen Klägerin namens „Jane Roe“ des sexuellen Übergriffs beschuldigt worden war, als sie für ihn als Haar- und Make-up-Künstlerin arbeitete.

„In den letzten zwei Monaten wurde ich ohne Ende mit Drohungen, Lügen und tragischen Geschichten über meine Zukunft belästigt, wenn ich nicht einen Scheck über viele Millionen Dollar ausstelle“, sagte der Country-Sänger in einer Erklärung gegenüber Rolling Stone. „Es war, als würde mir eine geladene Waffe ins Gesicht gehalten.“

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Roe eine Klage beim Los Angeles County Superior Court eingereicht hat, in der die Frau Brooks sexueller Nötigung und Körperverletzung beschuldigt.

Die Frau gab an, dass sie 1999 als Haar- und Make-up-Künstlerin für Brooks‘ Frau Trisha Yearwood eingestellt wurde und 2017 begann, für Brooks zu arbeiten. Roe behauptete, dass die erste mutmaßliche Körperverletzung während eines Styling-Termins bei Brooks zu Hause stattgefunden habe und dass Brooks, nachdem er geduscht hatte, nackt auf sie zuging, ihre Hände ergriff und „sie auf seinen erigierten Penis drückte“.

Die Frau behauptet, Brooks habe gesagt, er „wolle, dass sie Oralsex mit ihm macht“, und dass sie sich nicht darauf einließ, aber weiterhin für ihn arbeitete, weil sie finanziell auf den Job angewiesen war. Sie behauptete auch, Brooks habe sie begrapscht und ihr eindeutige Textnachrichten geschickt.

Sexuelle Nötigung, Körperverletzung und geschlechtsspezifische Gewalt

In der 27-seitigen Beschwerde behauptete die Frau, dass es zu einem zweiten Vorfall kam, als sie mit Brooks nach Los Angeles reiste, um an einer Grammy-Hommage für den Sänger Sam Moore teilzunehmen. Sie beschuldigte Brooks, sie in einem Hotelzimmer eingeschlossen zu haben, wo er angeblich „ihre Hände ergriff und sie auf ein Bett zog“ und sie vergewaltigte.

Jane Roe verklagt Brooks wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und geschlechtsspezifischer Gewalt gemäß dem kalifornischen Gesetz zur Rechenschaftspflicht bei sexuellem Missbrauch und Vertuschung (Sexual Abuse and Cover-Up Accountability Act).

Letzten Monat, bevor Roe ihre Klage einreichte, wies Brooks ihre Anschuldigungen in einer vorbeugenden Klage vor einem Bundesgericht in Mississippi zurück. Diese Klage wurde anonym eingereicht, wobei die Klägerin nur als „Prominente und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mit Wohnsitz in Tennessee“ bezeichnet wurde.

Schweigegeld ist Schweigegeld

In seiner Erklärung am Donnerstag sagte Brooks: „Schweigegeld, egal wie viel oder wie wenig, ist immer noch Schweigegeld. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass ich ein Verhalten zugebe, zu dem ich nicht fähig bin – hässliche Taten, die kein Mensch jemals einem anderen antun sollte.“

Er fuhr fort: „Wir haben vor fast einem Monat Klage gegen diese Person eingereicht, um uns gegen Erpressung und Verleumdung zu wehren. Wir haben die Klage anonym eingereicht, zum Wohle der Familien auf beiden Seiten.“

Brooks, der Freitagabend in Las Vegas auftreten wird, sagte: „Ich möchte heute Abend Musik machen. Ich möchte unsere guten Taten fortsetzen. Es bricht mir das Herz, dass diese wunderbaren Dinge jetzt in Frage gestellt werden. Ich vertraue dem System, ich fürchte die Wahrheit nicht und ich bin nicht der Mann, als den sie mich hingestellt haben.“