Mega-Besetzung für „Spinal Tap“-Sequel angekündigt

Filmregisseur Rob Reiner hat bestätigt, dass Paul McCartney, Elton John und Garth Brooks Teil des Casts der Fortsetzung von „This Is Spinal Tap“ sein werden. Der 76-Jährige äußerte sich zu diesem Vorhaben in der neuesten Folge des Podcasts „RHLSTP“ mit Richard Herring: „Wir drehen eine Fortsetzung. Ende Februar beginnen wir mit den Dreharbeiten. Und alle sind wieder dabei. Paul McCartney stößt zu uns, ebenso Elton John und einige andere Überraschungen. Garth Brooks zum Beispiel.“

2022 enthüllte Reiner erstmals, dass er an einer Fortsetzung seines Films von 1984 arbeite, der als Pionier im Bereich „Mockumentary“ gilt.

„Spinal Tap II“: Das wird im Sequel passieren

Regisseur Rob Reiner kündigte pünktlich zum 40. Jubiläum der Premiere des Films im Jahre 1984 eine Fortsetzung an. In „Spinal Tap II“ kehrt Reiner sowohl als Filmemacher als auch als alternder Rocker zurück vor die Kamera, zusammen mit Michael McKean, Harry Shearer und Christopher Guest, den chaotischen Hardrock-Recken von damals.

„Der Plan ist, eine Fortsetzung zu machen, die zum 40. Jahrestag des Originalfilms veröffentlicht wird“, erklärte Reiner im Mai 2022 gegenüber „Deadline“. „Ich kann Ihnen sagen, dass kaum ein Tag vergeht, an dem jemand nicht sagt: Warum machst du nicht noch einen? So viele Jahre lang haben wir ‚Nein‘ gesagt. Es dauerte, bis uns die richtige Idee kam, wie wir das machen könnten. Man möchte es nicht einfach so machen, sondern will die erste Geschichte ehren und sie mit der Handlung ein wenig weiterzuführen.“

Die Fortsetzung erzählt die Geschichte von Spinal Taps bitterer Wiedervereinigung, als sie sich für eine vertraglich vereinbarte Show zusammenfinden, nachdem ihr langjähriger Manager Ian Faith – ursprünglich dargestellt von Tony Hendra, der im März 2021 verstarb – gestorben ist.

Der erste Teil des Films, „This Is Spinal Tap“ (Alternativtitel: „Die Jungs von Spinal Tap“), ist eine Mockumentary aus dem Jahr 1984. Darin wird die fiktive Heavy-Metal-Band (Eigenschreibweise „Spın̈al Tap“) auf einer Tournee begleitet. Die Komödie war das Filmdebüt des Regisseurs Rob Reiner, der später noch zahlreiche Kino-Hits hatte, von „Stand By Me“ über „Harry und Sally“ bis „Das Beste kommt zum Schluss“.

