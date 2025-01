The-Band-Keyboarder und Professor des Rock: Garth Hudson ist tot

Garth Hudson , ein virtuoser Multiinstrumentalist, der vor allem für sein unverwechselbares Orgel- und Saxophonspiel mit der Band bekannt war. In seinen späteren Jahren blieb er ein gefragter Musiker bei jungen Musikern. Darunter Neko Case, Norah Jones und Wilco. Gareth Hudson starb am frühen Dienstagmorgen im Ten Broeck Center for Rehabilitation & Nursing im Bundesstaat New York im Alter von 87 Jahren.

Jan Haust, Hudsons langjähriger Freund und Kollege, bestätigte seinen Tod gegenüber Rolling Stone. Er lehnte es ab, die Todesursache zu nennen. Er sagte aber, Hudson sei „friedlich gestorben“ und „gestern war ein Tag der Musik und des Händchenhaltens“.

Garth Hudson war ein Wunderkind

Hudson, einer der erfindungsreichsten Keyboarder in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll, wurde am 3. August 1937 in London, Ontario, geboren – Jahre vor seinen Bandkollegen – als Sohn zweier begabter Musiker. Seine Mutter war Pianistin und sein Vater spielte eine Vielzahl von Blasinstrumenten, obwohl er als Landwirtschaftsinspektor und Entomologe tätig war.

Hudson war ein Wunderkind, das einmal die alte Pumporgel seines Vaters zerlegte und wieder zusammenbaute. Mit 12 Jahren spielte er Akkordeon in einer Countryband. Seine Eltern schickten ihn auf das Konservatorium in Toronto, wo er lernte, Bach-Präludien zu spielen. Im Bestattungsinstitut eines Onkels spielte er anglikanische Kirchenlieder. („Die anglikanische Kirche hat die besten musikalischen Traditionen aller mir bekannten Kirchen“, sagte er dem Autor Barney Hoskyns in der Bandbiografie Across the Great Divide.)

Bald entwickelte er eine tiefe Liebe zum Rock ’n‘ Roll. Als Mitglied der Capers spielte er Klavier und Saxophon. Und begleitete Tourstars wie Johnny Cash und Bill Haley, wenn sie in die Stadt kamen. Der Rockabilly-Veteran Ronnie Hawkins lockte ihn schließlich dazu, sich seiner Begleitband, den Hawks, anzuschließen, zu der auch Robbie Robertson, Levon Helm, Richard Manuel und Rick Danko gehörten. Robertson zufolge „steht für mich außer Frage, dass Garth zu dieser Zeit mit Abstand der fortschrittlichste Musiker im Rock ’n‘ Roll war.“ Als Hudson dazukam, schrieb Helm in seinen Memoiren This Wheel’s on Fire: „Wir dachten wirklich, wir wären die beste Band der Welt.“

Eine der größten Partnerschaften im Rockbereich

Die Hawks trennten sich bald von Hawkins, der ein strenger Zuchtmeister war, und schlossen sich Bob Dylan an. Was eine der größten Partnerschaften im Rockbereich begründete. Hudson war Teil des Erfolgs. „Wie alle anderen, die Garth zum ersten Mal begegnen“, schrieb Helm über die Reaktion des Sängers auf einen Auftritt der Hawks, „war Bob hin und weg.“ Hudsons verzierte Lückenfüller verstärkten die Poesie des Folksängers. „Das Wunderbare an der Zusammenarbeit mit Dylan waren die Bilder in seinen Texten“, sagte Hudson in einem Interview. „Ich durfte mit diesen Worten spielen.“ Wie Bootleg-Aufnahmen belegen, stand sein Orgelspiel bei „Ballad of a Thin Man“ während dieser Shows buchstäblich im Dialog mit den Versen des Sängers.

Im Frühjahr 1967 – nach Dylans Motorradunfall – zogen die Hawks nach Woodstock, New York, in das Haus, das als Big Pink bekannt ist, und Hudson lebte im Obergeschoss mit Manuel und Danko. Hudson fand die Gegend magisch und sie sollte für einen Großteil seines Lebens zu seiner Heimat werden. Er ließ sich einen langen Bart wachsen und wurde mehr als jeder seiner Bandkollegen zu einem musikalischen Bergbewohner, der Waffen und Messer sammelte, überfahrene Tiere häutete und eine Miniatur-Pfeifenorgel baute.

Mit seiner zurückhaltenden Art und seinen technischen Fähigkeiten verlieh er der Gruppe eine Ernsthaftigkeit, die sie von anderen Gruppen im Summer of Love abhob. Die lockeren Sessions mit Dylan in Big Pink – bemerkenswert gut aufgenommen von Hudson mit einem Uher-Tonbandgerät – wurden schließlich auf The Basement Tapes dokumentiert, wobei Hudson unter anderem bei „This Wheel’s on Fire“ und „Million Dollar Bash“ eine lebhafte Begleitung lieferte.

„Chest Fever“

Hudsons Hauptkeyboard in dieser Zeit, das unter Rockmusikern, die der Hammond B-3 treu sind, relativ einzigartig ist, war eine Lowrey-Orgel, die er ständig modifizierte. Als die Hawks 1967 mit ihrer Debüt-LP Music From Big Pink offiziell zur Band wurden, verewigte Hudson den kirchenähnlichen Pfeifenorgelton der Lowery mit „Chest Fever“ (manchmal auch separat als „The Genetic Method“ bezeichnet). Das Lied – insbesondere die ausgedehnte Einleitung – sollte zu Hudsons Markenzeichen werden. Es beginnt mit einem Fragment von Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll“, bevor es in eine ausgedehnte Improvisation übergeht, eine bahnbrechende Fusion aus klassischer Musik, Jazz-Wanderungen und R&B-Grind, die als die größte Orgelaufführung in der Geschichte des Rock gilt. (Der Legende nach hat Hudson das Intro während der gesamten Bandgeschichte nie zweimal auf die gleiche Weise gespielt.)

Hudson blieb in Kalifornien

Hudson verwendete in seinem Instrumentarium auch eine frühe Version des Hohner Clavinet, das er bekanntermaßen für „Up on Cripple Creek“ (das den Klang einer Maultrommel imitiert) und die Coverversion der Gruppe von „Mystery Train“ durch ein Wah-Wah-Pedal laufen ließ. Bis 1975 und der LP Northern Lights – Southern Cross hatte Hudson neben seinem Akkordeon, seinen Saxophonen und anderen Instrumenten zahlreiche Synthesizer in sein Arsenal aufgenommen.

Zum Zeitpunkt des Abschiedskonzerts der Band im Jahr 1976, das in The Last Waltz dokumentiert ist, war Hudson mit seiner Frau Maud nach Kalifornien gezogen, wo sie auf einer Ranch namens Big Oak Basin Dude Ranch lebten. 1978 zerstörte ein Buschfeuer das Haus, das sie gerade renovierten. Hudson blieb in Kalifornien, arbeitete als Studiomusiker und tourte regelmäßig mit verschiedenen Besetzungen der Band, die sich 1983 ohne Robbie Robertson wieder vereinigte. Bei der Beerdigung seines Bandkollegen Manuel, der sich 1986 während einer Tour das Leben nahm, spielte Hudson eine Auswahl von Liedern auf der Orgel, darunter anglikanische Kirchenlieder und Dylans „I Shall Be Released“.

Hudson zog 1991 zurück in die Gegend von Woodstock, wo er weiter bastelte (unter anderem baute er eine Derringer-Handfeuerwaffe und goss seine eigenen Kugeln) und Musik machte, mit lokalen Bands spielte und mit einer neuen Generation von Bewunderern aufnahm, zu denen Wilco, Norah Jones, Neko Case und Doug Paisley gehörten. Sein Solodebüt, das fusionorientierte The Sea to the North, veröffentlichte er 2001, gefolgt von weiteren Projekten, darunter Garth Hudson Presents a Canadian Celebration of the Band, eine Reihe von Coverversionen verschiedener Künstler, im Jahr 2010.

„Ich bin mit dem Leben davongekommen“

Wie andere Mitglieder der Band hatte Hudson in späteren Jahren mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Er meldete mehrmals Insolvenz an, und 2013 verkaufte ein Vermieter, der ihm Lagerraum vermietet hatte, viele seiner Habseligkeiten , bevor er durch einen Gerichtsbeschluss gestoppt wurde. Dennoch zeigte Hudson nie Verbitterung über sein Schicksal, selbst nachdem er seine Verlagsrechte an den Aufnahmen der Band an Robertson verkauft hatte. „Der Deal war gemacht. Es war ein guter Job. Und ich bin mit dem Leben davongekommen“, sagte er in einem Interview.

Und die Musik hörte nie auf. Wenn überhaupt, wurde sein Spiel nach dem Ende der Band nur noch besser. Greil Marcus schrieb 2001 über einen Auftritt und bemerkte, dass Hudson ‚überall gleichzeitig‘ spielte. Sobald man dachte, man hätte eine Melodie verstanden – „Home Sweet Home“, „Shenandoah“ – verschwand sie. Er war ein Avantgarde-Pianist in einem Grindhouse von 1915, vergessene Mädchenfilme und „In einem dunklen Schloss …“-Epen, die unter seinen Fingern tiefgründig wurden.“