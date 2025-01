Exklusiv: Jeff Tweedy huldigt Garth Hudson

Garth Hudson s Tod im Alter von 87 Jahren hat die Fans von The Band in Trauer versetzt. Mit diesem Verlust lebt keiner der fünf Musiker mehr, die alles von „Music From Big Pink“ bis zu „The Last Waltz“ gemacht haben. „Das ist eine Sache, die einen wirklich an einen Himmel glauben lassen will“, sagt Wilco s Jeff Tweedy . „Ich weiß nicht, ob ich das tue. Aber es ist ein schöner Gedanke, an alle Feindseligkeiten zu denken, die beiseite gelegt werden, und an einen Moment der Wiedervereinigung an einem idyllischen Ort.“

Tweedy traf Hudson erstmals 1992, als Onkel Tupelo mit der späteren Besetzung der Band auf Tour war. Hudson stand im Laufe der Jahre mehrmals mit Wilco auf der Bühne. Darunter bei denkwürdigen gemeinsamen Auftritten beim Newport Folk Festival 2004 und auf der Americanarama-Tour von Bob Dylan/Wilco/My Morning Jacket 2013. Tweedy teilte seine Erinnerungen an Hudsons einzigartiges musikalisches Vermächtnis mit ROLLING STONE.

Dieses Interview wurde leicht bearbeitet und gekürzt.

„Jeff, meine Maschinen sind empörte Generäle“

Es ist schwer vorstellbar, dass Garth etwas anderes als Garth ist. Wie bei all meinen Lieblingsmusikern gibt es niemanden, der ihm gleicht. Er war ein einzigartiger Musiker. Solche Menschen sind schwer zu finden. Und für die Menschen, die ihnen folgen, immens wichtig. Sie sind die hellen Lichter, auf die man schaut.

Ich erinnere mich, dass er [in den frühen Neunzigern] nicht im Bus mitfuhr. Er fuhr im Box-Truck mit der ganzen Ausrüstung mit. Weil er gerne früh da war, an seinen Sachen herumfummelte und seine eigene Anlage aufbaute. Ich erinnere mich genau daran, wie wir zum Veranstaltungsort in New Haven, Toad’s Place, kamen und er dort war. Sie bauten die Ausrüstung auf der Bühne auf. Ich ging auf die Bühne, um Hallo zu sagen. Und er kniete auf dem Boden und führte eine Feile an das Gewinde eines Drumhockers, auf dem er saß. Ich sagte: „Garth, wie geht es dir?“ Und er sagte: „Jeff, meine Maschinen sind empörte Generäle, die mich von Bimini aus anrufen und sagen: ‚Schick mehr Geld‘.“ Und ich sagte: „Das ist das Coolste, was mir je jemand gesagt hat.“ Ich habe keine Ahnung, was er meinte. Aber es ergab irgendwie Sinn. Sie waren ungestüme kleine Racker, die ihm ständig Probleme bereiteten, mit seiner ganzen Ausrüstung.

Einmal wollte er Kuchen

Im Laufe der Jahre sind wir uns einige Male über den Weg gelaufen. Er kam, um Wilco zu sehen, und spielte bei uns mit. Normalerweise, wenn wir in Toronto spielten. Es gab einige Voraussetzungen, damit Garth kommen konnte. Man musste ihm einen Platz zur Verfügung stellen, an dem er vor der Show ein Nickerchen machen konnte. Und ich glaube, einmal wollte er Kuchen. Meiner Meinung nach sind das alles vernünftige Wünsche. Es war immer schön, von jemandem wie Garth umarmt zu werden. Es bedeutet wirklich etwas, wenn ein Typ mit so viel eigenwilliger Kraft auf deine Seite tritt.

Etwas wie „Chest Fever“ mit ihm zu spielen, war furchteinflößend, weil es ein so ikonischer Song ist. Ich erinnere mich, dass es bei der Probe hinter der Bühne wirklich schwierig für uns war, das von ihm bevorzugte Tempo zu halten, das ziemlich langsam war. Aber es war immer großartig. Ich hatte nie den Eindruck, dass Garth zu viel nachdenken musste. Er legte einfach seine Hände auf das Akkordeon oder das Keyboard und klang wie er selbst und tat Dinge, die man von niemand anderem auf der Welt erwarten würde. Er war wie ein Zauberer oder so. Jemand, der eine magische Verbindung zu seiner eigenen Musikalität hatte.

Garth fügte Garthness hinzu

Wenn man sich irgendeine Platte der Band anhört und sich auf die Atmosphäre konzentriert, die durch die Keyboard-Texturen erzeugt wird, und dann versucht, sich die Songs ohne diese vorzustellen, ist es schon erstaunlich, wie viel Arbeit sie leisten, um die Dinge zusammenzuhalten. Das ist eines der Wunder der Band. Jeder von ihnen hatte eine so wichtige Rolle bei der Gestaltung dieses Klangs. Sie hatten eine der vielleicht gleichmäßigsten Talentverteilungen aller Bands überhaupt. Und Garth fügte Garthness hinzu.