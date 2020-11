John Landis' definitiver Lykanthropen-Film, neu auf Blu-ray

Mit „An American Werewolf in London“ veröffentlichte John Landins 1981 einen bis heute unübertroffenen Werwolf-Film. Er vollbrachte das seltene Kunststück, ein ebenso lustiges wie furchteinflößendes Werk über eines derjenigen Monster zu drehen, die uns am meisten faszinieren. FFK über England-Klischees, Pornokinos und das Aufwachen in einem Zoologischen Garten. „An American Werewolf In London“: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/56-an-american-werewolf-in-london FFK-Weiterhören: David Cronenbergs „Crash“ Leben und Werk des Sean Connery „Barbaren“: Terror um Thusnelda! Charlie Kaufman und Aaron Sorkin „Borat 2“ und Bruce Springsteen 1984 Teil 2 Tenet – Wir erklären den Film 1984 Teil 1 1987. Teil zwei 1987, Teil eins König Morricone „Greyhound“: Hanks…