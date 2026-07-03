Gary Glitter mit neuer Anklage wegen sexuellen Kindesmissbrauchs konfrontiert

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Gary Glitter, der in Ungnade gefallene 82-jährige Glam-Rock-Hitmaker, der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger eine 16-jährige Haftstrafe verbüßt, sieht sich in England mit neuen Anklagen wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen an Kindern konfrontiert.

Die Metropolitan Police gab am Donnerstag bekannt, dass sie den Sänger, der bürgerlich Paul Gadd heißt, wegen eines Counts unerlaubten Geschlechtsverkehrs mit einem Mädchen unter 13 Jahren sowie drei Counts unzüchtiger Übergriffe auf ein Mädchen unter 14 Jahren anklagt. Die BBC berichtet, dass die mutmaßlichen Taten, die sich gegen eine einzige Frau richten, zwischen 1978 und 1981 stattgefunden haben sollen.

Gadd wird am 5. August vor dem Westminster Magistrates‘ Court erscheinen. Die Frau, die die Vorwürfe erhebt, hatte sich erstmals im Januar 2025 an die Behörden gewandt, woraufhin die Polizei Gadd im Juli desselben Jahres befragte. Spezialisierte Ermittler betreuen das mutmaßliche Opfer laut BBC mit entsprechender Unterstützung.

Neue Anklage in England

„Unsere Staatsanwälte haben geprüft, ob ausreichend Beweise vorliegen, um diesen Fall vor Gericht zu bringen, und ob dies im öffentlichen Interesse liegt – beides ist der Fall“, erklärte Deputy Chief Crown Prosecutor Bethan David in einer Stellungnahme.

Gadd wurde 2015 wegen des sexuellen Missbrauchs von drei Schulmädchen zwischen 1975 und 1980 verurteilt. Glitter wurde 2023 kurzzeitig auf Bewährung entlassen, verstieß jedoch gegen die Auflagen und wurde erneut inhaftiert. Bereits 1999 war Gadd wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er zog nach Kambodscha, wurde aber 2002 unter dem Verdacht von Sexualdelikten abgeschoben. Ein vietnamesisches Gericht verurteilte ihn zu vier Jahren Haft, weil er an zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren unzüchtige Handlungen vorgenommen hatte.

Der Sänger, dessen „Rock N‘ Roll, Part 2“ sowohl im Film „Joker“ als auch jahrzehntelang bei Sportveranstaltungen allgegenwärtig war, hat stets bestritten, sexuelles Interesse an Kindern zu haben.