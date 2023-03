„Haunting Gary Glitter“: Netflix hat mit Produktion über Gary-Glitter-Serie begonnen

Netflix hat bekannt gegeben, eine dreiteilige Dokumentation über den verurteilten Sexualstraftäter Gary Gitter zu produzieren. Unter dem Arbeitstitel „Haunting Gary Glitter“ (dt. „Die Jagd nach Gary Glitter“) wird der Streaming-Anbieter bisher unveröffentlichtes Material von Journalist*innen zeigen, die sich mit dem 78-Jährigen und seinen schwerwiegenden Vergehen auseinander gesetzt haben. Auch Opfer sollen in der Serie zu Wort kommen.

Die für die Serie Befragten recherchierten zum Teil über Jahre hinweg gegen Paul Gadd, um ihn vor Gericht zu bringen. Zudem informierten sie die südostasiatischen Behörden, was zu seiner Verurteilung und Abschiebung aus Vietnam 2006 beziehungsweise 2008 führte. In Großbritannien wurde er im Februar 2015 unter anderem wegen des Missbrauchs Minderjähriger zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt und im Februar acht Jahre darauf – wie in Großbritannien nicht ungewöhnlich – nach der Hälfte für die restliche Zeit auf Bewährung entlassen, was zu Protesten führte.

Bei der Dokumentation über den ehemaligen Glam-Rock-Star aus den 1970er Jahren wird Sam Hobkins Regie führen. Produzentin ist die Britin Cammy Millard, das Projekt läuft schon seit einigen Monaten. Laut „The Times“ plant auch Amazon Prime Video eine Dokumentation über den verurteilten Sexualstraftäter.