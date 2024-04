Geheimtipp für Pfingsten: Das „Pfingstrock“-Festival in Herzberg

„Entspannte Atmosphäre, noch entspanntere Preise“, heißt es beim „Pfingstrock“-Festival in Herzberg (Elster). Wer am 18. und 19. Mai (Samstag & Sonntag) noch nichts vorhat, kann in Brandenburg Bands wie Tränen, ein Projekt von Kraftklub-Gitarrist Steffen Israel, oder die Kicker Dibs, eine aufstrebende Indie-Band aus Berlin, sehen.

Festival für den schmalen Geldbeutel

Das Erfolgsrezept des Festivals: Faire Preise und aufstrebende Bands. Das Ein-Tages-Ticket kostet nur 29,90 Euro, das ganze Wochenende 47 Euro und Campen kann man für 5 Euro. Im Wochenend-Campticket ist Camping, kostenloses Duschen und freier Eintritt ins örtliche Freibad inbegriffen. Bemerkenswert: Das gesamte Festival ist eine Non-Profit-Veranstaltung. Alle Mitarbeitenden sind ehrenamtlich dabei, die Erlöse bilden den Grundstock für das nächste Festival im nächsten Jahr. HIER gibts Tickets für das „Pfingstrock“-Festival.

Bisherigen Festivals waren vielversprechend

Die Veranstalter:innen scheinen ein Gespür für aufstrebende Artists zu haben. So hat bereits Thees Uhlmann, der Sänger von Tomte, die Festival-Besucher:innen beglückt. 2017 sorgte ein Auftritt von Jan Plewka von der Band Selig für Aufsehen. Die Indie-Rockband Pabst spielt mittlerweile bei Rock am Ring und Rock im Park. Doch „Pfingstrock“ hatte sie zuerst: Die Band hat 2023 noch auf dem kleinen Festival in Süd-Brandenburg gespielt.

Hier sind Impressionen des Festivals von 2022:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Festival findet auf dem Gelände des Botanischen Gartens in Herzberg statt. Auch für Kinder gibt es ein Angebot: Immer traditionell am Sonntagnachmittag gibt es im Stadtpark gegenüber des Botanischen Gartens das „Pfingströckchen“, bei dem Kinder mit ihrer Familie ein hochwertiges Kinder-Musikprogramm genießen können.