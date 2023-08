Die Ärzte: Vorverkauf ist gestartet – mit diesen Tipps bekommt man noch Tickets!

Foto: Jörg Steinmetz. All rights reserved.

Jetzt heißt es wieder: schnell sein und geduldig klicken! Seit Montagabend um 17 Uhr läuft der Vorverkauf der „Herbst des Lebens“-Tour von Die Ärzte und wie bereits gewohnt, ist es schwierig an Karten für die Shows zu kommen. Dennoch gibt es einige Tricks, mit denen es doch noch gelingen kann.

Tickets für Die Ärzte live: Kreditkarte bereithalten

Wie schon bei früheren Vorverkaufsterminen zeigt sich auch heute: Pünktlich zum Start waren sogleich alle Tickets weg – doch wie kann das sein? Der Andrang ist natürlich groß und zahlreiche Fans versuchen zeitgleich ihr Glück. Einige wenige können direkt Karten in den Warenkorb legen, die meisten sehen hingegen gerade jedoch nur folgenden Satz: IN DIESER KATEGORIE SIND KEINE TICKETS MEHR ERHÄLTLICH. Dennoch sollte man gerade jetzt, da die Konzerte noch nicht als ausverkauft gekennzeichnet sind, dran bleiben. Durch das kontinuierliche Refreshen der Webseite könnte es nämlich sein, dass Tickets als verfügbar angezeigt werden. Das geschieht, wenn die Reservierung von Tickets ausläuft, weil sie nicht innerhalb von zehn Minuten per Kreditkarte bezahlt werden.

Während in der Vergangenheit die Bezahlung per Vorkasse im Bademeister-Shop möglich war, gilt diese Option diesmal offenbar nicht für jede Show – so hat unser Test ergeben, dass Tickets für Potsdam ausschließlich mit Kreditkarte bezahlt werden können – und die hat nicht jeder sofort zur Hand. Damit es beim Bezahlen noch schneller geht, sollte man sich bereits ein Konto im Ticketshop angelegt haben und eingeloggt sein.

Geduld haben zahlt sich aus

Sobald wieder Kontingent freigegeben ist, kann man im Shop bis zu vier Tickets auswählen. Es ist jedoch ratsam, beim Versuch, Karten in den Warenkorb zu legen, auch eine oder zwei Karten auszuwählen, da unter Umständen weniger Tickets verfügbar sind – später bietet sich möglicherweise erneut die Chance, weitere Karten zu kaufen. Dabei ist folgender Hinweis zu beachten: „Es können pro Besteller 4 Tickets bestellt werden.“ Wer sich nicht daran hält, erlebt später möglicherweise eine böse Überraschung, da Tickets gecancelt werden. Auch dies könnte für andere Fans zum Glücksfall werden. Es lohnt sich also auch später noch, immer wieder auf der Seite vorbeizuschauen.

Vorsicht vor Drittanbietern – Kartenverkauf ist nicht autorisiert

Keine gute Idee ist es hingegen, bei Seiten wie Viagogo oder Kleinanzeigen zu kaufen. Davor warnen auch Die Ärzte: „Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.“

„Herbst des Lebens“-Tour 2023: Die Live-Termine im Überblick

29.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

30.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

01.09.23 – Offenbach – Stadthalle Offenbach

05.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Air

06.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Ai

08.09.23 – Bremen – Pier 2

09.09.23 – Bremen – Pier 2

11.09.23 – Münster – MCC Halle Münsterland

13.09.23 – Berlin – Columbiahalle

14.09.23 – Berlin – Columbiahalle

16.09.23 – Köln – Palladium

17.09.23 – Köln – Palladium

28.09.23 – CH-Zürich – The Hall

29.09.23 – CH-Zürich – The Hall

01.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

02.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

04.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

05.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

07.10.23 – Saarbrücken – Saarlandhalle

09.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

10.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

12.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

13.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

14.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle