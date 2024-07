Der saß halt nicht nur in der Ehrenloge: Nach Ende des ersten von drei Gelsenkirchen-Konzerten von Taylor Swift (17. Juli-19. Juli 2024) kam Travis Kelce auf die Bühne seiner Lebensgefährtin und brachte sie, händchenhaltend, in den Backstagebereich. Sah ein bisschen aus wie „runter vom Spielplatz, Kind, jetzt gibt’s Abendessen“.

Alles vom Publikum aus zu sehen. Die Swifties jubelten dem Power Couple (sie eine singende Selfmade-Milliardärin, er ein Super-Bowl-Gewinner, beide 34 Jahre alt) von dien Tribünen aus zu. Taylor machte winke winke nach oben, Travis guckte anscheinend stoisch geradeaus. Die Schirmmütze verdeckte seine Mimik.

Tolle Aktion der amerikanischen Sängerin, da sind sich alle einig. „Wer außer Taylor würde sich die Zeit nehmen, auf die Tribüne zu schauen und den Fans ein letztes Mal zu winken?“, schreibt eine.

„Hört auf, den Typen zu verteidigen“

Das Verhalten von Travis Kelce dagegen wirft für viele Swifties Fragen auf. „Travis war heute bei der Show so schüchtern“, lautet einer der harmloseren Kommentare. „Hört auf, den Typen zu verteidigen“, lautet ein anderer. Große Arena für muntere Spekulationen.

Allgemeines Befinden: Taylor ist für die Swifties da – Travis sind sie egal: „Er will gehen, solange Taylor noch in der Phase ist, in der sie sich im Beifall sonnt und winkt!“ Da wird dem Sport-Superstar also eine große Portion Neid unterstellt.

Möglicherweise sollten alle mal durchatmen. Das X-Video hat eine Länge von 37 Sekunden. Etwas mehr als eine halbe Minute. Netzschnipsel sind stets mit Vorsicht zu genießen, da der Szenenkontext unbekannt ist. Ob Kelce vorher oder nachher noch gewunken hat, ist also nicht klar. Sicher ist es auch nicht wichtig. Die „Eras“-Tour von Taylor Swift ist ja keine Pärchentour, sondern eine Solotour. Entscheidend ist doch, dass der Star, wegen dem alle gekommen sind, auf der Bühne für seine Fans da ist – oder nicht?