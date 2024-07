Wer gehofft hatte, Taylor Swift bei der Landung am Düsseldorfer Flughafen zu erhaschen, hatte Pech: Der amerikanische Superstar ließ sich nach dem Ausstieg aus ihrem Privatjet am General Aviation Terminal (GAT) sofort abschirmen. Fotografen konnten nur Fotos schießen von ihren Füßen in Korksandalen. Direkt darüber: ein Sonnenschirm der Bodyguards, die die 34-Jährige komplett umgaben. Alles ab Knie war verdeckt.

Immerhin gab es 23 Grad und leichten Sonnenschein, die Ankunft in Deutschland, zunächst für drei Konzerte in Gelsenkirchen (17.-19. Juli), brachte Swift also zunächst mal gutes Wetter. Um 13.30 Uhr entstieg sie ihrem Flieger (Fotos hier).

Das Besondere am General Aviation Terminal (GAT) ist die ermöglichte Privatsphäre: eine eigene Sicherheits- und Passkontrolle, eine Lounge und ein kleines Konferenzzentrum. Fans werden Taylor Swift dort niemals zu Gesicht bekommen.

Die Kosten im Fünfsterne-Hotel würden sich auf 30.000 Euro pro Nacht belaufen

Fette schwarze Limousinen holten die Sängerin direkt vom Rollfeld ab und bringen sie … nicht nach Gelsenkirchen, sondern erstmal nach Düsseldorf, also direkt in die Stadt, zu der der Flughafen gehört. Dort soll Swift laut „Bild“ im Breidenbacher Hof Quartier beziehen.

Wie das Blatt weiter munkelt, könnte sie den 2014 fertig gestellte „Royal Floor“ mit sechs Zimmern, fünf Suiten und eigenem Aufzug in Beschlag nehmen. Die Übernachtungskosten im Fünfsterne-Hotel würden sich dann auf 30.000 Euro pro Nacht belaufen.

Ob sie auch den Gelsenkirchener „Walk of Fame“ besuchen wird? Dort erhielt sie einen Stern, obwohl sie keine Gelsenkirchenerin ist. Vielleicht weiß sie davon, abgeschirmt, wie sie ist, auch nichts. „Swiftkirchen“ jedenfalls feiert sie.

Mindestens bis Freitagabend gastiert Taylor Swift in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Nach den Gelsenkirchen-Auftritten ginge es dann nach Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli). Unklar ist weiterhin, ob sie ihr Boyfriend, Footballstar Travis Kelce, in Deutschland besuchen wird – ob auf der Bühne oder nur backstage oder nur im Hotel.