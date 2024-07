Nach vier Jahren Pause veröffentlichte Eminem am vergangenen Freitag (12. Juli) sein zwölftes Soloalbum „The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)“ – und könnte nun zu einem Rivalen für Taylor Swifts und „The Tortured Poets Department“ werden. Schließlich landete der selbsternannte „Rap God“ mit seinen vorigen zehn Alben ununterbrochen auf dem Siegertreppchen der US-amerikanischen „Billboard Hot 200“. Darüber hinaus erfüllt Eminems neues Werk bereits einige Kriterien, die für Swifts elftes Studioalbum gefährlich werden könnten.

Billie Eilish scheiterte

Eminems „The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)“ ist nicht das erste Album, das das Potenzial hätte, Taylor Swifts Platte die Stirn zu bieten. Fast genau einen Monat nach der Veröffentlichung von „The Tortured Poets Department“ erschien „Hit Me Hard And Soft“ von Billie Eilish. Und obwohl Eilishs LP in der ersten Veröffentlichungswoche einen persönlichen Rekord brach, indem es mit 339.000 verkauften albenäquivalenten Einheiten – davon 191.000 reine Albumverkäufe – die meisten Einhalten als auch ihre höchste Verkaufszahl in der ersten Woche in den USA erreichte, musste sich das Werk doch der Macht der Swifties geschlagen geben. „Hit Me Hard And Soft“ platzierte sich nämlich nur auf Platz zwei und damit direkt hinter Taylor Swift. Selbst die beste Billie scheint nicht gut genug zu sein.

Laut „Billboard“ könnte Eminems Album allerdings den Rekord von Swifts 12-wöchigem Nummer-Eins-Reigen brechen. Darauf weisen bereits seine Erfolge auf der Streamingplattform Spotify hin. Alle 19 Tracks der Platte – ausgenommen von dem 24-sekündigen Skit „All You Got“ – gelangten innerhalb der ersten Woche nach der Veröffentlichung in die Top 10 der Spotify Daily Top Songs der US-amerikanischen Charts – und einige davon befinden sich noch immer darin. Ein besonderer Erfolg ist die Leadsingle „Houdini“, die im Juni auf Platz 2 der US-amerikanischen „Billboard Hot 100“ debütierte und sich immer noch in den Top 20 hält. Auch hierzulande kommt der Song gut an, denn er landete auf Platz drei der deutschen Charts und auf Platz vier in der Top 50 der Spotify Daily Top Songs.

Was unterscheidet Eminems Platte von Taylors anderen Konkurrenten?

Auch Billie Eilish oder Rivalen wie Gracie Abrams und Zach Bryan wiesen Erfolge auf, die „The Tortured Poets Department“ hätten von der Spitze verdrängen können. Allerdings schaffte es Eminem bereits zehn Mal hintereinander auf den ersten Platz der Charts. Diese Nummer-Eins-Reihe reicht bis zu „The Marshall Mathers LP“ aus dem Jahr 2000 zurück, und das, obwohl er dort noch nicht den Tod bzw. Karriereabschluss seines Alter-Egos Slim Shady versprach.

Außerdem scheinen Taylor Swift nun die Trümpfe auszugehen. Sie veröffentlichte nämlich während der Erscheinung von Zach Bryans „The Great American Bar Scene“ Mitte Juli eine exklusive CD-Variante ihres Album, die das Werk des Sängers verdrängte. Allerdings bleiben nicht mehr viele weitere Versionen von „The Tortured Poets Department“ übrig, die Swift auf den Markt bringen könnte. Und da Eminem sein Werk bislang noch nicht in physischer Form herausgebracht hat, könnte es diesmal tatsächlich spannend werden. Sollte „The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)“ mit einer Zahl im 200.000er-Bereich debütieren, wäre das eine größere Leistung.