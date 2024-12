Taylor Swift feierte ihren Geburtstag mit „Eras“-Motto-Party

Der US-Popstar feierte seinen 35. Geburtstag mit einer ausgiebigen Party und ließ dafür anscheinend die kürzlich beendete „Eras“-Tour als Thema der Feierei noch einmal neu aufleben.

Überall Swifties

35 Jahre Taylor Swift: Am Freitag, den 13. Dezember, zelebrierte Swift ihr neues Lebensjahr. Dabei ließ sie sich nicht nur von Freund und Kansas-City-Chiefs-Spieler Travis Kelce verwöhnen (laut „Billboard“ überhäufte er sie mit Blumengestecken im Wert von umgerechnet rund 169.000 Euro), sie umgab sich auch mit Freund:innen zum Feiern. Doch um dem Ganzen den richtigen Rahmen zu geben, wählte sie wohl das „Eras“-Tour-Motto auch als den Überbau für ihre Sause. Diese Vermutung legen zumindest die Fotos zur Party nahe.

Freundin und Fußballprofi Brittany Mahomes teilte auf ihrem Instagram-Account Event-Fotos, auf denen sie in einem Look zu sehen ist, der ganz dem von Taylor Swifts 2008er Album „Fearless“ entspricht. Aber auch ihr Ehemannm, Kelces Chiefs-Kollege Patrick Mahomes, ist in der Bildergalerie in einem Anzug zu entdecken, der an die Tänzer-Styles erinnert, die Swifts Crew live bei dem 2024er Song „I Can Do It with a Broken Heart“ trugen. Das Geburtstagskind selbst scheint sich mit ihrem schwarzen Mini-Balmain-Kleid noch einmal vor ihrer „Reputation“-Platte (2017) verneigen zu wollen.

Weiterhin in Mahomes Foto-Dump zu sichten: Lyndsay Bell, Ehefrau von Chiefs-Spieler Blake Bell, in einem Outfit, das von Swifts „Lover“-Ära (2019) inspiriert wirkt. Und Ashley Avignone zwinkert mit ihrer Schlange um den Hals ebenfalls der „Reputation“-Phase von Swift zu.

Fotos von Taylor Swifts Feier:

Freundschaftsbänder durften nicht fehlen

Wie bei der „Eras“-Tour wurden laut „Billboard“ auch auf Swifts Privatparty Freundschaftsarmbänder für alle Gäst:innen verteilt. Ob diese auch untereinander getauscht wurden, bleibt jedoch unklar.

Am 8. Dezember schloss Taylor Swift ihre 149 Stopps umfassende Tour mit einer letzten feierlichen Show in Vancouver ab. Die „Eras“-Welttournee, die im März 2023 startete und einen Umsatz von über zwei Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1.9 Milliarden Euro) einbrachte, avancierte zur umsatzstärksten Tour aller Zeiten.