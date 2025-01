Taylor Swift: Katz und Maus-Spiel um ihren Hochzeitstermin

Die anstrengende und Mega-erfolgreiche „Eras“-Welttournee von Taylor Swift ist Vergangenheit. Zeit für ihren 35. Geburtstag, den sie am 13. Dezember 2024 (streng abgeschirmt natürlich) im schwarzen Cocktail-Kleidchen begangen hat. Nun fordern die bunten Promi-Plattformen „Zeit für Travis“. Und „endlich mal relaxen“. Ob sie sich daran hält?

Besagter Bofriend Travis (Kelce) wiederum steckt auf seiner Position als Tight Ender der Kansas City Chiefs mitten in der Saison der National Football League (NFL) und muss sich mit dem erwarteten Erreichen der Finalrunde beschäftigen. Gar nicht mal so einfach, die Lebenspläne von Hyper-Erfolgsmenschen zusammen zu bringen.

„Viel Glück damit, aber ich werde bei einem Football-Spiel sein“

So liefen auch die Fragen nach einem Hochzeitstermin zwischen Swift und Kelce um den sprichwörtlichen heißen Brei herum. Beim letzten „New Heights“-Podcast mit seinem Bruder Jason Kelce ging es zwar in erster Linie um Sport, was ein Anrufer namens William nicht davon abhielt, sich nach einem (gerüchteweise gehandelten) Zeitraum zu erkundigen. Verpackt in eine Anekdote. Er fragte die Gebrüder clever, was sie von Herbsthochzeiten halten würden, mit seiner eigenen Freundin hätte er nämlich über diesen Termin gesprochen. Ganz Medienprofi entgegnete Travis Kelce: „Viel Glück damit, aber ich werde bei einem Football-Spiel sein.“

Und weiter: „Ich kenne eigentlich keine Leute, die im Herbst geheiratet haben“, sagte er in der Folge vom Mittwoch (8. Januar). „Meine Freunde machen das immer im Sommer.“ Und Brudi Jason flankierte, dass sie normalerweise absagen müssten, wenn es um Hochzeiten, die während NFL-Saison passieren.

Jason, ein Footballer der Philadelphia Eagles im Ruhestand, stimmte zu und riet dem Paar ein Wochenende zu auszuwählen, an dem sein Lieblings-Team nicht gegen einen allzu übermächtigen Gegner antritt. Von wegen miese Erinnerung an jedem Hochzeitstag …

Hochzeit wichtiger als Sport?

Travis witzelte: „Man sollte seine Freunde nicht zwingen, sich zu entscheiden, ob sie ihre Spiel-Tickets für diese Woche verkaufen müssen oder nicht.“

Die Sport-Gebrüder verfielen schnell in wohlfeile Lebensberatung, ohne sich wirklich in die eigenen (Hochzeits-)Karten schauen zu lassen. Jason, als Vater von demnächst vier Kindern, merkte ergänzend an, dass es „bestimmte Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind als Football. Und wenn eine Hochzeit nicht wichtiger ist als Sport, dann haben wir hier wohl ein paar größere Probleme.“

Natürlich wurde auch viel über Football geredet. Die Brüder sprachen über die erste Runde der NFL-Playoffs und beantworteten eine weitere brennende, intime, „nicht dumme“ Frage einer Anruferin. Was sei denn mit dem bislang üblichen Suspensorium passiert, wollte sie wissen. „Ich glaube nicht, dass ihr Jungs sie noch tragt. Man sieht einfach alles hängen und sich bewegen, oh my goodness…“

„Ich weiß nicht so genau wie diese Frau, was mit den Genitalien passiert“, antwortete ein verblüffter Travis. „Aber achten sie bei den Spielen gerne darauf, wie sie es sehen wollen. Ich bin nicht in der Position darüber zu urteilen …“