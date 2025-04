Gene Hackman: Das sagen Makler zum Wiederverkauf der Immobilie

Trotz tragischer Umstände: Gene Hackmans Anwesen in New Mexico bleibt eine begehrte Immobilie

Das Anwesen von Schauspieler Gene Hackman in New Mexico steht mit tragischen Ereignissen und, gelinde formuliert, hygienischen Herausforderungen (Wildtier-Befall) in Verbindung. Dennoch gehen Immobilienexperten davon aus, dass sich das Haus dennoch problemlos verkaufen lassen wird. Das will „TMZ“ in Erfahrung gebracht haben.

Gene Hackman, seine Ehefrau Betsy Arakawa und einer ihrer Hunde wurden Anfang des Jahres tot in ihrem abgeschiedenen Anwesen nahe Santa Fe aufgefunden. Die Immobilie war zudem von toten Nagetieren und mehreren Rattennestern befallen. Ein Umstand, der potenzielle Käufer abschrecken könnte. Dennoch sind sich Makler aus der Region einig. Diese Probleme lassen sich beheben und werden dem Verkaufswert keinen nennenswerten Schaden zufügen.

Expertenmeinung: Lage schlägt negative Schlagzeilen

Immobilienmakler wie Ken Martinez von Keller Williams Realty, Jer Collins von Exp Realty und Shak Bani von Santa Fe Properties betonen laut „TMZ“, dass die exklusive Lage des Hauses ein entscheidender Pluspunkt ist. Die Abgeschiedenheit und Ruhe des Anwesens stellen für viele Käufer einen enormen Mehrwert dar. Laut Martinez handelt es sich um ein wunderschönes Haus in einem angesehenen Viertel. Ein Objekt, das er jederzeit gerne listen würde.

Keine Offenlegungspflicht bei Todesfällen

In New Mexico besteht keine gesetzliche Verpflichtung, potenziellen Käufern mitzuteilen, dass ein Todesfall in einer Immobilie stattgefunden hat. Die Makler sehen hierin auch keinen wesentlichen Hinderungsgrund für einen Verkauf. Vielmehr könnte das öffentliche Interesse am Tod Hackmans sogar eine zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen. Jer Collins geht sogar so weit zu sagen, dass gerade die mediale Berichterstattung über den Vorfall einige Interessenten eher neugierig machen könnte.

Nagetierprobleme sind in der Region keine Seltenheit

Der Schädlingsbefall, der bei der Entdeckung der Leichen festgestellt wurde, stellt in dieser Region keine außergewöhnliche Situation dar. Vielmehr sei es üblich, dass Häuser in ländlichen Lagen gelegentlich mit Nagetieren zu kämpfen haben. Eine gründliche Reinigung und entsprechende Präventionsmaßnahmen dürften ausreichen, um das Problem dauerhaft zu lösen.

Noch kein offizieller Verkaufsstart – aber Potenzial vorhanden

Bislang gibt es keine offiziellen Informationen darüber, ob und wann Gene Hackmans Immobilie tatsächlich zum Verkauf stehen wird. Doch falls es dazu kommt, sind sich die Experten sicher: Die Immobilie wird auf großes Interesse stoßen. Nicht trotz, sondern vielleicht sogar wegen ihrer Geschichte.