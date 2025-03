Gene Hackman: Kinder wollen Autopsiebericht verhindern

Testament von Gene Hackman: So verteilt sich sein Erbe – plus Twist

Gene Hackman (†95), Oscar-Preisträger und Hollywood-Legende, sowie seine Ehefrau Betsy Arakawa (†65) sind tot. Doch die genauen Umstände ihres Ablebens bleiben rätselhaft. Nun versuchen Hackmans Töchter per Gerichtsantrag, die Veröffentlichung des Autopsieberichts zu verhindern. Ein ungewöhnlicher Schritt, der für Aufsehen sorgt. Ein Insider gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“.

„Der Versuch, den Autopsiebericht zu blockieren, ist sehr untypisch. Das habe ich noch nie erlebt“, behauptete der Insider.

„In New Mexico gibt es keine Ausnahmeregelung für den Autopsiebericht. Und normalerweise ist das kein Problem. Aber wenn es um den Tod von Prominenten geht, werden viele Leute danach fragen.“

Gefunden wurden die Leichen am 26. Februar

„Es ist also üblich, dass Familienmitglieder von Prominenten die Gerichte in New Mexico anrufen, um die Veröffentlichung von Fotos gezielt zu blockieren. Das gilt auch für den Autopsiebericht.“

Gene Hackman und Betsy Arakawa lernten sich in den 1980er-Jahren in einem Fitnessstudio kennen. Die kinderlose Ehe hielt über drei Jahrzehnte. Der gemeinsame Tod im abgelegenen Anwesen in Santa Fe sorgt nun für Spekulationen. Gefunden wurden die Leichen am 26. Februar – bereits teilweise mumifiziert.

Ein mysteriöses Detail: Am 12. Februar wurden von Betsy Arakawas Handy drei Anrufe an ein medizinisches Zentrum in Santa Fe getätigt. Laut bisherigen Ermittlungen galt sie jedoch bereits seit dem 11. Februar als verstorben. Bei den Anrufen bemerkten die Mitarbeiter der Praxis keinerlei Auffälligkeiten bei ihrer Atmung. Obwohl Betsy später posthum mit dem gefährlichen Hantavirus diagnostiziert wurde, das normalerweise zu einem langsamen Tod im Krankenhaus führt.

Was verschweigt der Autopsiebericht?

Gene Hackmans Herzschrittmacher stoppte die Aufzeichnung seiner Herztöne am 17. Februar. Der zeitliche Ablauf wirft weitere Fragen auf. Insbesondere, ob Betsy womöglich später starb als bisher angenommen.

Auch finanzielle Aspekte spielen eine Rolle. Ursprünglich sollte Gene Hackmans Vermögen in Höhe von rund 80 Millionen Euro ausschließlich an Betsy gehen. Doch da sie möglicherweise vor ihm starb, könnte das Testament unwirksam sein. Und seine Kinder könnten nun doch erben.

Ein Fall voller Geheimnisse. Was verschweigt der Autopsiebericht?