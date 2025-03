The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Die Leichen von Gene Hackman und Betsy Arakawa bleiben mindestens für die kommenden Tage unberührt. Ein Richter in New Mexico gab am Montag (17. März 2025) dem Antrag ihres Nachlasses statt. Die medizinischen Unterlagen bleiben unter Verschluss. Richter Matthew Wilson hat außerdem verfügt, dass sämtliche Polizeifotos und Videoaufnahmen, also Bodycam-Aufnahmen der Leichen des Paares und eines ihrer Hunde, unter Verschluss bleiben.

Damit soll ein Rest an Würde den Verstorbenen erhalten bleiben. Mittlerweile sind viele Details zum Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa geklärt. Der 95-Jährige, an Alzheimer leidende Hackman starb an einer Herzkreislauf-Erkrankung. Die 63-Jährige Arakwa starb nach einer Infektion mit dem Hantaviurs. Hervorgerufen möglicherweise durch Nagetierausscheidungen.

Laut Behörden starb Gene Hackman am oder um den 18. Februar. Rund eine Woche, nachdem Betsy Arakawa den Folgen des Hantavirus-Lungensyndroms erlag. Das teilte die Gerichtsmedizin sowie der Sheriff des Santa Fe County, Adam Mendoza, mit.

Keine Fotos und Videos

Richter Wilson teilte nun mit, dass „alle Vertreter, Beauftragten und Mitarbeiter dieser Einrichtungen hiermit vorübergehend daran gehindert werden, über IPRA oder auf andere Weise Fotos oder Bodycam-Videos mit Bildern der folgenden Personen offenzulegen.“ Darunter fallen folgende Details.

der Leichnam von Gene Hackman

der Leichnam von Betsy Arakawa-Hackman

das Innere des Hauses von Mr. und Mrs. Hackman

jegliches Bodycam-Filmmaterial, das die Leichen von Mr. oder Mrs. Hackman zeigt

jegliches Bodycam-Filmmaterial von Label, das Bilder von verstorbenen Tieren im Haus der Hackmans zeigt“.

Darüber hinaus soll „der medizinische Ermittler trotz der recht lebhaften Pressekonferenz Anfang dieses Monats vorübergehend daran gehindert“ werden, die Autopsieberichte und/oder die Todesermittlungsberichte für Herrn und Frau Hackman über IPRA oder auf andere Weise zu offenbaren.“

Wie lange dieser Verschluss Bestand haben wird, ist noch unklar. Am 31. März soll gegenüber Richter Wilson von der Polizei dargelegt werden, warum die jetzt versiegelten Bilder und Informationen nicht dauerhaft unter Verschluss gehalten werden sollten.

Der Fall ist nicht ganz einfach. Grundsätzlich werden in New Mexico Materialien wie Bilder und Bodycam-Aufnahmen von Leichen sowie medizinische Informationen nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Allerdings ist Betsy Arakawa unvermittelt am Hantavirus gestorben. Ihr gerichtsmedizinischer Bericht enthält womöglich Details, die das öffentliche Interesse tangieren, da die Sicherheits- und Gesundheitslage in Santa Fe gefährdet sein könnte.