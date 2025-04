So verlief die Beerdigung von Gene Hackman und Betsy Arakawa

Hollywood-Schauspieler Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden still und im engsten Familienkreis beigesetzt. Wochen nachdem ihre sterblichen Überreste in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, unentdeckt geblieben waren und über einen Monat lang nicht abgeholt wurden.

Wie das Magazin „People“ berichtet, fand kürzlich eine private Trauerfeier für das Paar statt. Neben engen Freunden nahmen auch Hackmans Kinder Christopher, Elizabeth und Leslie teil, um ihrem Vater und dessen langjähriger Lebensgefährtin die letzte Ehre zu erweisen.

Ungewöhnliche Verzögerung bei der Abholung der Leichen

Laut TMZ waren die Leichen von Gene und Betsy bis zum 27. März nicht offiziell eingefordert worden. Obwohl sie bereits am 26. Februar entdeckt worden waren. Das Büro des Gerichtsmediziners in New Mexico erklärte jedoch, dass solche Verzögerungen nicht ungewöhnlich seien. Insbesondere, wenn Familien noch mit der Organisation von Bestattung und Trauerfeier beschäftigt seien.

Todesursachen: Hantavirus-Infektion und Herzleiden

Die Ermittlungen ergaben, dass Betsy Arakawa an einem Hantavirus-Lungensyndrom gestorben war. Einer seltenen und meist tödlichen Erkrankung, die durch Nagetiere übertragen wird. Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte sie Berichten zufolge im Internet nach COVID-19-ähnlichen Symptomen gesucht, da die Beschwerden grippeartig begonnen hatten.

Gene Hackman zeigte zur gleichen Zeit ähnliche Symptome. Er starb kurz nach Betsy – vermutlich am 17. oder 18. Februar – an den Folgen eines Herzleidens und einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung. Auch einer ihrer Hunde wurde tot in der Nähe des Paares aufgefunden, was die Tragödie zusätzlich erschütterte.

Ein schwieriges Erbe – und späte Versöhnung

Nach der offiziellen Bestätigung von Hackmans Tod äußerten sich seine Töchter öffentlich über das komplizierte Verhältnis zu ihrem Vater. Der Schauspieler hatte zu Lebzeiten selbst eingeräumt, dass er während der Kindheit seines Sohnes emotional abwesend war, sich aber im Alter wieder mehr um seine Familie bemühte.

Gene Hackman, der sich in den 2000er-Jahren aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen hatte, hinterließ sein gesamtes Vermögen seiner Frau Betsy Arakawa, mit der er über 30 Jahre verheiratet war. Das Paar lebte seit vielen Jahren zurückgezogen und medienfern in Santa Fe, fernab des Rampenlichts der Filmwelt.