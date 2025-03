Leichen von Gene Hackman und Betsy Arakawa über einen Monat nach ihrem Tod noch nicht abgeholt

Testament von Gene Hackman: So verteilt sich sein Erbe – plus Twist

Mehr als ein Monat ist vergangen, seit der zweifache Oscar-Preisträger Gene Hackman (95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa (65) leblos in ihrem Haus in New Mexico aufgefunden wurden. Dennoch wurden – wie das US-Portal TMZ am 27. März berichtet – die Leichen des Paares bislang nicht abgeholt. Und das sorgt für Spekulationen.

Am 26. Februar wurden die Leichen von Gene Hackman und Betsy Arakawa entdeckt – in einem Zustand fortgeschrittener Verwesung. Laut offizieller Obduktion starb Gene Hackman an einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung, wobei seine Alzheimer-Diagnose als ein bedeutender Mitfaktor gewertet wurde. Betsy Arakawa hingegen erlag dem Hantavirus-Pulmonales Syndrom – einer äußerst seltenen, durch Nagetiere übertragenen Infektionskrankheit. Experten schätzen, dass Betsy Arakawa bereits am 11. Februar starb, während Hackman etwa eine Woche später, am 18. Februar, verstarb – allem Anschein nach allein.

Warum die Leichen von Gene Hackman und Betsy Arakawa bislang nicht beigesetzt oder abgeholt wurden, bleibt rätselhaft. TMZ mutmaßt, dass es sich um noch nicht abgeschlossene Bestattungs- oder Erbschaftsangelegenheiten handeln könnte.

„Die Versuchungen – Geld, Ruhm – das war zu viel für den armen Jungen“

Gene Hackmans drei erwachsene Kinder wurden nicht in seinem Testament berücksichtigt. Allein seine Ehefrau Betsy war als Alleinerbin vorgesehen. In früheren Interviews sprach der Schauspieler offen über das angespannte Verhältnis zu seinen Kindern. Bereits 1989 erklärte er gegenüber der „New York Times“:

„Man wird als Schauspieler sehr egoistisch. Obwohl ich eine Familie hatte, nahm ich Jobs an, die mich drei oder vier Monate am Stück von ihnen trennten. Die Versuchungen – Geld, Ruhm – das war zu viel für den armen Jungen in mir.“

Auch in einem Interview aus dem Jahr 2000 mit der „Irish Independent“ äußerte er sich ähnlich selbstkritisch:

„Es ist hart, Sohn oder Tochter eines Prominenten zu sein. Ich konnte oft nicht zu Hause sein, als sie klein waren. Und dann lebten sie in Kalifornien – immer im Schatten meines Erfolgs.“

Nach dem Bekanntwerden seines Todes veröffentlichten seine Kinder und seine Enkelin ein gemeinsames Statement:

„Er wurde von Millionen weltweit für seine schauspielerische Brillanz geliebt. Aber für uns war er einfach nur Dad und Opa. Wir sind unendlich traurig und werden ihn sehr vermissen.“

Ob sich die Kinder Gene Hackmans nicht für die Bestattung der Leiche ihres Vaters interessieren, oder ob noch Bestattungs- oder Erbschaftsangelegenheiten geklärt werden müssen – das bleibt bislang offen.