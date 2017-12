Gene Simmons wehrt sich energisch gegen Missbrauchs-Vorwürfe

Gene Simmons muss sich gegen die Klage einer anonymen Frau behaupten, die ihm vorwirft, dass er sie während eines Interviews zur Eröffnung der Restaurant-Kette „Rock & Brews“ in San Bernardino (Kalifornien) unsittlich berührt haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Monat. Der KISS-Bassist wehrt sich über die sozialen Netzwerke allerdings energisch gegen die Missbrauchsvorwürfe.

Auf Twitter postete er ein Statement, in dem er klar macht, dass all die Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprechen würden. „Ich habe die Person, die diese Anschuldigungen vorbringt, nicht in der Art und Weise angegriffen, wie es in der Anklage behauptet wird, oder ihr in irgendeiner Weise geschadet“, schrieb Simmons.

Gene Simmons soll Hand gewaltsam aufs Knie gelegt haben

Unter anderem wird dem 68-Jährigen vorgeworfen, die Frau am Hintern berührt und ihr an die Kehle gefasst zu haben. Die besagte Anzeige wurde am Freitag (15. Dezember) am County Superior Court in Los Angeles eingereicht.

In der Klage ist laut „NME“ auch zu lesen, dass Simmons die Hand der Klägerin „gewaltsam“ ergriffen und auf sein Knie gelegt habe, bevor er ihr an die Kehle griff. Zuvor versuchte er die Frau davon zu überzeugen, in Zukunft Handcreme zu verwenden. Nach Angaben der Klageschrift, soll die die Reporterin versucht haben, das Interview frühzeitig zu beenden. Als sie am Ende des Gesprächs für ein Gruppenfoto posierten, soll der Musiker dann den Hintern der Klägerin berührt haben.