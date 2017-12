Auf Instagram live hat Mike Shinoda über die Möglichkeit gesprochen, ob und wie es mit Linkin Park nach dem Tode Chester Benningtons weiter gehen könne. Zwar schloss der Songwriter nicht aus, dass es eine Zukunft für die Nu-Metal-Band geben könnte. Aber eines schloss er strikt aus: eine Hologramm-Tour, bei der Bennington also auf die Bühne projiziert würde.

„Darüber möchte ich noch nicht einmal nachdenken“, sagte Shinoda. Vorschläge für eine Hologramm-Tour wären ihnen schon unterbreitet worden. Erfolglos. „Absolutely no way. I cannot fuck with that. Das wäre das Allerschlimmste.“

Man solle sich mal vorstellen, einen geliebten Menschen zu verlieren. „Könnt ihr euch vorstellen, dann ein Hologramm von ihm zu haben? Schrecklich. Nichts für mich. Wir sehen, was für die Band kommt.“