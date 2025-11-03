George Clooney nennt Kamala Harris’ Nominierung „Fehler“

Der amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent George Clooney nahm am 25. Oktober 2025 in Łódź, Polen, an der Veranstaltung „A Captivating Story“ im Rahmen der Freedom Games teil. Das führende Ideenfestival in Mittel- und Osteuropa bringt Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und öffentlichem Leben aus dem In- und Ausland in Podiumsdiskussionen, Autorengesprächen, Vorträgen, Workshops, Konzerten und künstlerischen Darbietungen zusammen.

Clooney bereut es nicht, dass er einen Meinungsartikel in der „New York Times“ schrieb, in dem er den ehemaligen Präsidenten Joe Biden aufforderte, sich aus der Präsidentschaftswahl 2024 zurückzuziehen. Der Schauspieler sagt jedoch nun, es sei ein „Fehler“ gewesen, dass Kamala Harris als neue Kandidatin eingesprungen sei.

Im Gespräch mit CBS’ Sunday Morning erklärte Clooney, dass er den Artikel auch rückblickend wieder schreiben würde: „Wir hatten eine Chance“, sagte er. „Ich wollte, wie ich im Artikel schrieb, eine Vorwahl. Wir sollten das Ganze schnell einem Härtetest unterziehen und in Gang bringen.“

„Kamala Harris war ein Fehler“

„Ich denke, der Fehler daran, dass es Kamala wurde, liegt darin, dass sie gegen ihre eigene Bilanz antreten musste. Das ist sehr schwer, wenn der Sinn der Kandidatur darin besteht zu sagen: ‚Ich bin nicht diese Person.‘ Das ist schwer umzusetzen, und so hatte sie eine sehr schwierige Aufgabe. Ich denke, das war ein Fehler, ganz ehrlich. Aber es ist, wie es ist. Man sagt, wir hätten sonst noch mehr Sitze im Repräsentantenhaus verloren. Also weiß ich nicht. Es nicht zu sagen, wäre so, als würde ich die Wahrheit verschweigen.“

Reporter Seth Doane fragte Clooney daraufhin, ob er Hunter Bidens aggressive Reaktion auf den Artikel gesehen habe. Clooney bestätigte dies und sagte, er könne „viel Zeit damit verbringen, viele der Dinge, die er sagte, zu widerlegen“. Dazu gehöre auch die Behauptung, Barack Obama habe ihn dazu angestiftet – was Clooney als falsch bezeichnete.

„Aber die Realität ist, dass ich nicht glaube, dass es irgendjemandem hilft, so zurückzublicken – insbesondere nicht [Hunter]“, sagte Clooney. „Ich glaube nicht, dass es der Demokratischen Partei hilft. Deshalb wünsche ich ihm einfach alles Gute für seine fortlaufende Genesung, hoffe, dass es ihm gut geht, und belasse es dabei. Ich habe viele persönliche Meinungen dazu, aber ich halte es nicht für hilfreich, mich öffentlich mit ihm zu streiten.“

„Der eine Kampf, den er nicht gewinnen kann, ist der Kampf gegen die Zeit“

An anderer Stelle des Interviews erläuterte Clooney seine Entscheidung, sich öffentlich zu äußern: „Ich tue es, wenn ich denke, dass ich die Verantwortung dazu habe, ganz ehrlich.“ Er fügte hinzu: „Mein Vater hat mir immer gesagt, man solle Menschen mit mehr Macht herausfordern und Menschen mit weniger Macht beschützen. … Daran glaube ich. Das lehren wir auch unsere Kinder.“

Im Juli des vergangenen Jahres veröffentlichte Clooney einen vielbeachteten Meinungsartikel in der „New York Times“, in dem er forderte, dass Biden zurücktrete. Er schrieb: „Der eine Kampf, den er nicht gewinnen kann, ist der Kampf gegen die Zeit.“

„Wir werden im November mit diesem Präsidenten nicht gewinnen“, schrieb Clooney. „Außerdem werden wir das Repräsentantenhaus nicht gewinnen, und wir werden den Senat verlieren. Das ist nicht nur meine Meinung – das ist die Meinung jedes Senators, jedes Kongressmitglieds und jedes Gouverneurs, mit dem ich privat gesprochen habe.“

Elf Tage später, am 21. Juli, zog sich Biden aus dem Präsidentschaftsrennen zurück und unterstützte Harris – die Clooney anschließend ebenfalls unterstützte.