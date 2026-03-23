Ist dieser uncharismatische Anführer genau das, was die Demokraten brauchen?

„Es gibt Politiker, die diesen gewissen Faktor haben, die hochgradig charismatisch sind“, sagt Ken Martin, der Chef des Democratic National Committee, zu mir. „Das bin ich nicht.“

Martin spricht per Telefon aus einem Parkplatz in Ottawa, Kansas, einer Stadt mit 12.000 Einwohnern, wo er gerade ein Rundtischgespräch mit Farmern verlassen hat. Als wir uns am Tag zuvor unterhielten, war er in Missouri und sprach mit einer Gruppe Studierender an einer Universität vor Ort. Den Tag davor war er in Illinois. Seit er im Januar letzten Jahres den Posten an der Spitze einer angeschlagenen Demokratischen Partei übernahm, war Martin nur viermal zu Hause in Minneapolis, wo er geboren wurde und wo seine Frau und seine Familie noch immer leben.

Mit seinem selbst eingestandenen Mangel an Strahlkraft und seinem begrenzten Bekanntheitsgrad war Martin nicht die erste Wahl der Großspender, der Partei-Elite oder der Kommentatorenklasse, als das Rennen um den DNC-Vorsitz nach der vernichtenden Niederlage von Vizepräsidentin Kamala Harris 2024 begann.

Martins Weg an die Spitze

Sein schärfster Konkurrent im Rennen war Ben Wikler, damaliger Vorsitzender der Wisconsin Democrats – ein Strippenzieher mit Promi-Kontakten, bekannt dafür, bei glamourösen Stunt-Fundraisern Millionen einzusammeln. Wiklers Kandidatur wurde von der „Daily Show“, den „Pod Save America“-Bros und der „New York Times“ umjubelt (die verkündete: „If Anyone Can Save the Democrats, It’s Ben Wikler“). Er sicherte sich die Unterstützung von Nancy Pelosi und Chuck Schumer und kassierte Spenden vom LinkedIn-Gründer Reid Hoffman sowie einem mit George Soros verbundenen PAC.

Doch dieser Reigen hochkarätiger Unterstützung half Wikler am Ende wenig. Der DNC-Vorsitz wird nicht vom durchschnittlichen „Daily Show“-Zuschauer oder „Times“-Leser gewählt – sondern von 443 Partei-Insidern, von denen etwa ein Viertel Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende staatlicher Parteiorganisationen sind. Als die Abstimmung begann, hatte Martin öffentliche Zusagen von mindestens 200 von ihnen. Die meisten dieser Unterstützungsbekundungen hatte er sich Jahre zuvor gesichert, während er in relativer Unbekanntheit als Präsident der Association of State Democratic Chairs gearbeitet hatte. „Das ist ein in sich geschlossenes Gremium“, sagt mir eine Person, die Wiklers Kandidatur unterstützt hatte. „Es lebt von Beziehungen.“ Das Rennen war de facto entschieden, bevor es überhaupt begann.

Das ist es, was Martin meint, wenn er sagt, er wisse, wie man Wahlen gewinnt – wie man sie auf einer praktischen, mathematischen Grundlage gewinnt, indem man weit im Voraus die Weichen stellt. So hat er es als Vorsitzender der Democratic Farmer-Labor-Party in Minnesota gemacht, wo die Partei während seiner 14-jährigen Amtszeit keine einzige landesweite Wahl verlor. Und so will er es beim DNC ebenfalls angehen – wenn er es schafft, alle lange genug vom Gezänk und Intrigieren abzuhalten, um sich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Und selbst inmitten des Gekeifes ist er nicht schlecht gestartet: 2025 erzielte die Partei die besten Ergebnisse bei außerordentlichen Wahlen in ihrer Geschichte.

Streit statt Strategie

Wenn es nach ihm ginge, würde Martin seine gesamte Aufmerksamkeit genau darauf verwenden – auf das Gewinnen und darauf, dass es so bleibt. Stattdessen sah er sich gezwungen, einen frustrierend großen Teil seines ersten Amtsjahres damit zu verbringen, kleinliche innerparteiliche Scharmützel darüber zu schlichten, wer für die vergangenen Misserfolge der Demokratischen Partei verantwortlich ist.

Das außerordentliche Ausmaß an Dysfunktion, das er beim DNC vorfand, schien selbst einen abgebrühten Partei-Veteranen wie Martin zu überraschen. Er war erst wenige Monate im Amt, als ein Audiomitschnitt durchsickerte, in dem der entnervte Parteichef Mitarbeitern gestand: „Ich habe mir neulich zum ersten Mal selbst gesagt, ich weiß nicht, ob ich das noch will.“

Es war von vornherein klar, dass es kein leichter Start werden würde – egal, wer Ende Januar 2025 das Ruder der Demokratischen Partei übernahm. Öffentlich nicht bekannt war damals, dass die Partei unter dem früheren Vorsitzenden Jaime Harrison eine Vereinbarung getroffen hatte, die ausstehenden Schulden der Harris-Kampagne zu übernehmen. (Die Vizepräsidentin hatte im Verlauf ihrer 107-tägigen Kampagne über 1,5 Milliarden Dollar eingesammelt und sie dennoch irgendwie mit mehr als 20 Millionen Dollar Verbindlichkeiten beendet.)

Schuldenfragen und Nachwahlkämpfe

Innerhalb und außerhalb der Partei tobten bereits die Deutungskriege nach der Wahl. Politische Operateure, PACs, Dienstleister und die prominentesten Köpfe der Partei verkauften ihre Beschwerden und Rezepte „auf Hintergrundebene“ an Reporter, in sozialen Medien oder in konkurrierenden Gastbeiträgen in der „Times“. Die Demokraten seien zu alt, ihre Amtsinhaber „weltfremd“ und wirkungslos, die Partei sei zu sehr im Griff der „Gruppen“ – oder der Unternehmens- und Branchenlobbyisten, oder von AIPAC.

„Ob Spender, gewählte Amtsträger, Aktivisten, Freiwillige oder einfache Wählerinnen und Wähler – die Menschen waren wirklich wütend auf die Demokratische Partei: Wie zum Teufel konnten wir eine Wahl verlieren – schon wieder – gegen dieses Monster?“, sagt Martin. „Besonders nachdem wir so viel Geld ausgegeben hatten, und besonders nachdem wir so viel Energie und ehrenamtlichen Einsatz an den Haustüren hatten – Wie konnte das passieren?“ (Wie alle anderen hat auch Martin seine eigene Meinung dazu, wie es passieren konnte. Dazu später mehr.)

Der erste große öffentliche Streit, den Martin schlichten musste, wurde vom frisch gewählten DNC-Vizevorsitzenden und Parkland-Überlebenden David Hogg vom Zaun gebrochen. Leaders We Deserve, Hoggs PAC, kündigte an, 20 Millionen Dollar einzusetzen, um amtierende Demokraten in sicheren Wahlkreisen, die er für „schlafend am Steuer“ hielt, in Vorwahlen herauszufordern – eine Ankündigung, die erwartungsgemäß amtierende Demokraten in sicheren Wahlkreisen verärgerte. Martin versuchte, einen Waffenstillstand zu vermitteln, indem er alle DNC-Funktionäre bat, eine „Neutralitätsverpflichtung“ zu unterzeichnen, in der sie versprachen, in parteiinternen Vorwahlen keine Seite zu ergreifen. („Wir hatten diesen Streit innerhalb der Partei gerade erst 2016“, erklärt ein Vertrauter Martins, und meint damit das Rennen zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders. „Als die Basis auf uns einschrie und nicht wollte, dass wir uns in Vorwahlen einmischen.“)

Hogg, Schulden und Wahlergebnisse

Hogg weigerte sich schließlich zu unterschreiben und trat wegen des Streits aus dem DNC aus. Mitten in dem Hin und Her sickerte ein Audiomitschnitt durch, in dem Martin klagte, Hogg habe jede Chance „zerstört“, die er gehabt hätte, in diesem heiklen Moment für die Partei die nötige „Führungsstärke zu zeigen“.

Hogg, so berichtete die „Washington Post“ später, würde sein Versprechen von 20 Millionen Dollar dramatisch verfehlen: Sein PAC gab bis Juli letzten Jahres nur einen Bruchteil davon aus und unterstützte lediglich drei Vorwahl-Kandidaten – keinen davon gegen amtierende Demokraten. Nur einer dieser Kandidaten gewann seine Vorwahl, aber es war der heutige New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani – wohl die größte Überraschung des Jahres und ein Paradebeispiel für die Art von Kandidat und Botschaft, nach der jüngere Wählerinnen und Wähler verlangten, während die Partei-Etablierten nur zögerlich reagierten. (Martin unterstützte Mamdani in der Hauptwahl, doch der Demokraten-Führer im Senat, Sen. Chuck Schumer (D-N.Y.), tat es nie, und sein Gegenstück im Repräsentantenhaus, Rep. Hakeem Jeffries (D-N.Y.), veröffentlichte in letzter Minute eine kraftlose Erklärung zur Unterstützung „von ihm und dem gesamten stadtweiten demokratischen Ticket“.)

Der nächste große Konflikt drehte sich um die Aufarbeitung der Wahl 2024 und die schwelende Frage, wer die Verantwortung für die demütigende Niederlage der Demokraten gegen Donald Trump trägt. Als er zum DNC-Vorsitzenden gewählt wurde, hatte Martin versprochen, die Ergebnisse einer solchen Analyse zu veröffentlichen. Doch mehrere Monate und mehr als 300 Interviews später, als es im Dezember letzten Jahres so weit war, ruderte Martin zurück: Er werde den Bericht selbst nicht öffentlich zugänglich machen, aber die „Lehren“, die die Partei aus dem Prozess gezogen habe, gerne weitergeben.

Martin steht zu seiner Entscheidung, die Erkenntnisse in einer Schreibtischschublade im DNC-Hauptquartier zu lassen – trotz lauter Kritik aus allen Lagern. „Es wurde mir sehr schnell klar, dass es Menschen gab, die die Veröffentlichung dieses Berichts wollten, weil sie die Wahl 2024 neu aufrollen wollten“, sagt Martin. „Sie wollten nach innen schauen, mit dem Finger zeigen, Schuld zuweisen und eine chaotische interne Debatte führen, die uns – meiner Meinung nach, und deshalb habe ich den Bericht nicht veröffentlicht – beim Gewinnen der nächsten Wahl schlicht nicht weiterhilft.“

Gaza, Verluste und Wahlmathematik

Den Bericht jetzt noch zu veröffentlichen, sagt er, würde nur mehr von jener Spannung erzeugen, die er vor den entscheidenden Wahlen im November aus der Partei heraushalten will. Doch die Frage, ob diese Entscheidung klug war, wird Monate später noch immer diskutiert. Ende Februar berichtete Axios, dass mehrere vom DNC für den Bericht befragte Personen angegeben hatten, Harris‘ Haltung zum Krieg in Gaza – ihre Zurückhaltung, eine Abkehr von der bedingungslosen Unterstützung der Biden-Regierung für Israels Bombenfeldzug zu formulieren – habe den Demokraten 2024 Stimmen gekostet. Martin wollte sich zu den Gaza-Erkenntnissen nicht konkret äußern, und ein DNC-Sprecher bestritt, dass die Partei den Bericht wegen seiner Befunde zu Israel und Gaza zurückgehalten habe.

Harris‘ Haltung zu Gaza ist eine von vielen Entscheidungen und Positionen – zu Einwanderung, Transrechten, den Lebenshaltungskosten –, von denen man argumentieren könnte, dass sie den Demokraten die Präsidentschaftswahl gekostet haben.

In Martins Augen war der wichtigste Faktor für Harris‘ Niederlage ein vergleichsweise simpler, der in einem Datenpunkt aus dem Frühjahr 2024 zum Vorschein kam. Er zeigte, sagt er, „zum ersten Mal in der modernen Geschichte, dass die Wahrnehmung der beiden politischen Parteien auf den Kopf gestellt worden war: Die Mehrheit der Amerikaner glaubte, die Republikanische Partei vertrete am besten die Interessen der Arbeiterklasse, der Mittelschicht und der Armen, während die Demokratische Partei die Partei der Wohlhabenden und der Elite sei. Das war eine bemerkenswerte Verschiebung im Elektorat und hätte uns eigentlich wachrütteln müssen.“

Diese Wahrnehmung war ein mitentscheidender Faktor, sagt Martin, aber der eigentliche Grund für die Niederlage der Partei 2024 ist, dass die Zahlen schlicht nicht stimmten. „Zehn Millionen Menschen, die 2020 gewählt haben, haben 2024 nicht gewählt – zehn Millionen Demokraten“, sagt er. Wählerinnen und Wähler, die Biden unterstützt hatten, aber bei Harris fernblieben, teilten keinen einheitlichen Grund für ihr Nichterscheinen, und Martin weiß, dass es seine Aufgabe ist, diese Menschen zurückzuholen. „Wir sprechen sie frühzeitig an, wir sprechen sie jetzt an, wir hören auf ihre Sorgen und vermitteln ihnen das Gefühl, dass wir einen Scheiß auf sie geben – und das bedeutet, wirklich dort aufzutauchen, wo sie sind, diese Gespräche zu führen und zuzuhören.“

Ein Kampagnenarbeiter, der von Job zu Job zog, bevor er widerwillig die Leitung seiner eigenen angeschlagenen staatlichen Parteiorganisation übernahm – Martin kennt die zutiefst unglamouröse Arbeit, die nötig ist, um politische Macht auf der elementarsten Ebene aufzubauen. Die Art von Arbeit, die einen an Orte wie Ottawa, Kansas, führt.

Strategie für alle 50 Staaten

Kansas hat seit 1964 nicht mehr für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten gestimmt. Martin zählt eine ganze Liste von Gründen auf, warum er trotzdem dort ist: das diesjährige Gouverneursrennen (Demokratin Laura Kelly ist nach zwei Amtszeiten à vier Jahre ausgeschieden), das Rennen um den 3. Kongresswahlbezirk (Demokratin Sharice Davis kandidiert zur Wiederwahl). Dazu kommt, dass die Partei, wenn sie nur fünf Sitze im Staatsparlament gewinnt, die republikanische Supermehrheit dort brechen könnte – und der Wunsch, den fanatischen Anti-Einwanderungs-Generalstaatsanwalt Kris Kobach, der 2022 mit nur 1,6 Prozentpunkten Vorsprung ins Amt zurückgekehrt war, loszuwerden.

Die Demokraten werden vielleicht nicht alle diese Rennen gewinnen, aber die Partei ist unter Martins Führung entschlossen, in mehr Wahlkreisen als üblich anzutreten. In Indiana werden die Demokraten in diesem Jahr in allen 25 Rennen um den Staatssenat Kandidaten aufstellen – das erste Mal seit den 1970er-Jahren. In Texas stellen die Demokraten erstmals überhaupt in diesem Herbst auf jeder einzelnen Wahllinie auf Staats- und Bundesebene Kandidaten auf.

„Eines der Dinge, die ich in den letzten 35 Jahren beobachtet habe, ist, dass die Demokratische Partei immer wieder denselben Fehler macht“, sagt Martin. „Sie investieren ihre Zeit, Energie und ihr Geld in einen Wahlzyklus, einen Kandidaten oder eine Kampagne – auf Kosten einer langfristigen Strategie. Ich bewundere die konservative Bewegung in diesem Land. Ich bin mit nichts einverstanden, was sie tut, aber sie haben einen sehr langfristigen Plan – einen 40-, 50-jährigen Plan, wie man Macht aufbaut, auf allen Ebenen, im ganzen Land, rund um ihre Agenda – und ein Teil davon ist natürlich der Aufbau von Infrastruktur, die über einen Zyklus hinaus Bestand hat.“

„Was ich in unserer Partei beobachte, ist: Weil wir eine kurzfristige Strategie haben, erfinden wir alle zwei oder vier Jahre das Rad neu. Wir fangen von vorne an. Wir bauen auf diese Weise wieder auf. Damit eine Organisation wächst, brauchen wir tatsächlich einen langfristigen Plan, der uns hilft, überall zu gewinnen.“

Diese Reisen – Kansas ist der 36. Bundesstaat, den Martin im letzten Jahr besucht hat – dienen dieser übergeordneten Strategie. Ein Mitarbeiter Martins erläuterte das im vergangenen Sommer so: „Wir treffen uns mit gewählten Amtsträgern, Parteiführern, Verbündeten, Gewerkschaftsmitgliedern. Wir führen mit jedem ein Gespräch nach dem Muster: ‚Was funktioniert? Was müssen wir ändern?‘ Diese Analyse wird dann in einen Vier-Jahres-Plan für jede staatliche Parteiorganisation einfließen, der wiederum in einen Zehn-Jahres-Plan für den DNC mündet.“

Howards Erbe und Martins Wette

Martin beschreibt die Reisen schlichter: „Einfach Menschen treffen, mit ihnen reden und vor allem zuhören – ihren Hoffnungen und Träumen und unserer gemeinsamen Arbeit, diese Demokratische Partei wiederaufzubauen.“

Das ist eine Fähigkeit, die in den letzten Präsidentschaftszyklen offenbar in Vergessenheit geraten war, als die Demokratische Partei obszöne Summen für Dinge wie Katy-Perry-Konzerte und die Plakatierung von Kamala Harris‘ Gesicht auf der Las-Vegas-Sphere verbrannte, während sie die Mittel kürzte, die sie an die staatlichen Parteiorganisationen weiterleitete – jene Gremien, die damit beauftragt sind, geeignete Kandidaten zu rekrutieren, Kreisparteiorganisationen zu besetzen und das ganze Jahr über Wähler zu registrieren. Martin hat im Wahlkampf versprochen, die Unterstützung für diese Organisationen zu verdoppeln. „Wir müssen ihnen die Ressourcen geben, damit sie diese Organisierungsarbeit tatsächlich leisten und die Infrastruktur aufbauen können, die wir brauchen“, sagt er zu mir.

Das ähnelte dem Versprechen, das der damalige DNC-Vorsitzende Howard Dean 2005 gemacht hatte, die Mittel gleichmäßig auf alle 57 Staaten und Territorien zu verteilen, anstatt den Großteil davon in einige wenige Schlachtfeld-Staaten zu werfen. Deans Entscheidung war damals umstritten – kritisiert unter anderem vom damaligen DCCC-Vorsitzenden Rahm Emanuel –, erwies sich aber letztlich als entscheidend für die überwältigenden Siege der Demokraten 2006 und 2008.

Wie Dean, der 2005 nach John Kerrys vernichtender Niederlage übernahm, wurde Martin in einer Phase kollektiver Selbstbefragung an die Spitze gehoben. Als er letztes Jahr die DNC-Führung übernahm, war die Beliebtheit der Partei auf 34 Prozent gesunken – den niedrigsten Wert, den Gallup seit Beginn der Erhebung dieser Kennzahl im Jahr 1992 gemessen hatte. Diese Stimmung spiegelte sich in den Mitgliederdaten wider, die zeigten, dass die Demokraten in den vorangegangenen vier Jahren in jedem einzelnen Staat, der die Wählerregistrierung nach Partei erfasst, gegenüber den Republikanern Boden verloren hatten.

„Die Moral war sehr niedrig“, gibt Martin zu. Doch die Verantwortung für eine zutiefst deprimierte Partei zu übernehmen, war für ihn kein völlig unbekanntes Terrain. Im Jahr 2010 sagte ihm der Gouverneur von Minnesota, Mark Dayton – der erste Demokrat, der seit 24 Jahren in dem Staat zum Gouverneur gewählt worden war und für dessen Kampagne Martin gearbeitet hatte –, er habe einen Job für ihn: die Leitung der staatlichen Parteiorganisation. „Ich dachte: ‚Verarschen Sie mich? Das ist mein Dank dafür, dass ich Sie gewählt bekommen habe?’“, sagt Martin.

Martins persönliche Geschichte

Im Zyklus zuvor hatte die Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party gerade ihre schlimmste Wahlniederlage seit einem halben Jahrhundert erlitten, und die Organisation steckte mit mehr als 500.000 Dollar in der Kreide. „Die Leute liefen der Partei davon, und niemand wollte etwas mit uns zu tun haben“, sagt Martin. Er sagte dem Gouverneur nein.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Martin jahrelang als politischer Organisator für die Carpenter’s Union gearbeitet, zwischen den Wahlkämpfen für Demokraten. Im College meldete er sich freiwillig, um für Bill Clintons Präsidentschaftskandidatur 1992 Hochschulen im Süden zu mobilisieren.

An seinem ersten Tag in diesem Job erinnert sich Martin, wie alle reihum ihre Namen nannten. „Es war klar, dass sie Söhne oder Töchter von [wichtigen Leuten] waren – gut vernetzte Menschen, viele davon mit Geld. Und ich erinnere mich, wie ich mir dachte: ‚Ich gehöre nicht in diesen Raum’“, sagt er.

Martin landete in diesem Raum – und überhaupt in der Politik – nach einem beiläufigen Hinweis seines Highschool-Lehrers für Staatsbürgerkunde, Steve Cwodzinski, der meinte, Martin könnte Interesse daran haben, für einen „kraushaarigen Universitätsprofessor, der für den US-Senat kandidiert und Paul Wellstone heißt“, zu arbeiten. Cwodzinski, den Martin später selbst für ein politisches Amt rekrutierte – er ist heute Staatssenator –, erinnert sich an einen Schüler, der „einfach weit über sein Alter hinaus gereift war und sich nicht sonderlich für das zu interessieren schien, was normale Highschool-Schüler interessiert“.

Martin wurde in Minneapolis als Sohn einer alleinerziehenden 15-jährigen Mutter geboren, die bis zum Alter von 20 Jahren drei weitere Kinder hatte. „Meine Mutter hatte es wirklich schwer“, sagt Martin. „Als wir kleine Kinder waren, lebten wir zeitweise in Obdachlosenunterkünften. Wir waren obdachlos. Sie hat ihr Bestes gegeben. Sie hatte ein Reinigungsunternehmen. Und sie nahm uns alle vier mit, aber sie hatte ernsthafte Suchtprobleme.“

Soziale Netze und politischer Antrieb

Die Familie führte in seinen frühen Jahren ein unstetes Leben, zog durch Minneapolis und war auf staatliche Sozialprogramme angewiesen – dieselben, die die Republikaner seit Trumps Rückkehr ins Amt gestoppt oder ausgehöhlt haben. „Ohne Medicaid hätte ich als Kind keine Krankenversicherung gehabt“, sagt Martin. „Und ohne SNAP hätten wir kein Essen gehabt. Und ohne ein soziales Netz aus Menschen, denen eine junge Mutter und ihre Kinder, die kämpften, nicht egal waren, wäre ich wohl nicht hier.“

Als Martin zehn Jahre alt war, lernte seine Mutter seinen Stiefvater in einem Rehabilitationsprogramm kennen. „Ich glaube, dass sie sich gegenseitig wirklich Stabilität gegeben haben“, sagt er. „Sie wurden clean, und zum ersten Mal in meinem Leben hatten wir so etwas wie stabile Wohnverhältnisse.“

Die Familie zog in den Vorort Eden Prairie, wo Martin zur Schule ging und schließlich zu dem Schüler wurde, an den sich Cwodzinski erinnert. Doch seine frühen Jahre prägten das politische Denken, das er bis heute trägt.

Nach Wellstones und Clintons Kampagnen arbeitete Martin in verschiedenen Funktionen für die Kampagnen von Gore und Kerry, für die koordinierte Kampagne der Kansas Democratic Party, für die koordinierte Kampagne der Minnesota DFL und für viele andere mehr – bis Dayton ihn bat, die Minnesota DFL zu übernehmen. Er gab schließlich nach und nahm die Stelle ohne große Begeisterung auf Drängen seiner Frau an. Doch einmal fest im Sattel, blieb er 14 Jahre lang. In diesen 14 Jahren verlor die DFL keine einzige landesweite Wahl, und die Partei errang zweimal einen Trifecta – die vollständige Kontrolle über alle drei Staatsgewalten.

Martin beansprucht dafür keinen Ruhm, aber diese Siege trugen dazu bei, eine Art demokratisches goldenes Zeitalter in Minnesota einzuläuten. Im Jahr 2023 verabschiedeten die Demokraten – angeführt von Senatspräsidentin Kari Dziedzic, der ehemaligen Sprecherin des Minnesota House of Representatives Melissa Hortman und Gouverneur Tim Walz – mit einem Vorsprung von zwei Stimmen im Repräsentantenhaus und einer Stimme im Staatssenat ein Paket von Gesetzen, das progressive Prioritäten festschrieb: kostenlose Schulmahlzeiten für alle, gebührenfreies College für jene, die es sich nicht leisten konnten, mehr Mittel für Bildung sowie Einschränkungen bei Schusswaffen und Schutzmaßnahmen für Reproduktionsrechte und geschlechtsangleichende Maßnahmen. Es wurde als „Minnesota Miracle 2.0“ bezeichnet.

Tragödien in der Heimat

In den vergangenen eineinhalb Jahren, seit Martin ins nationale Rampenlicht getreten ist, ist zu Hause alles auseinandergebrochen. Im Dezember 2024, just als Martin seine Kampagne um den DNC-Vorsitz startete, erlag Dziedzic einem Krebsleiden. Im Juni wurde Hortman – mit der Martin seit 1998 eng verbunden war, als sie zum ersten Mal für ein politisches Amt kandidierte – von einem paranoiden Trump-Anhänger in ihrem Haus ermordet. (Trump reagierte auf Hortmans Ermordung, indem er eine Verschwörungstheorie verbreitete, wonach Walz persönlich verwickelt sei.) Im Januar kündigte Walz an, in Minnesota nicht zur Wiederwahl anzutreten, inmitten einer wachsenden Empörung über Betrugsvorwürfe – und kurz bevor Bundessoldaten in Martins Heimatstadt Minneapolis einmarschierten und zwei Amerikaner erschossen.

„Wir haben zwei der drei Architekten des ‚Minnesota Miracle‘ in weniger als einem Jahr verloren. Gefolgt vom Schuss in der Annunciation-Kirche und dann natürlich all dem mit der Operation Metro Surge – es ist einfach verheerend zu sehen, wie