George Clooney scheint nicht so viel über Donald Trump nachzudenken wie Donald Trump über George Clooney. Der Schauspieler wies die jüngste Kritik des Präsidenten an ihm in der Sendung „CBS Mornings“ zurück. „Das ist mir egal. Ich kenne Donald Trump schon lange. Meine Aufgabe ist es nicht, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu gefallen.“

Clooney fuhr fort. „Meine Aufgabe ist es, zu versuchen, die Wahrheit zu sagen. Wenn ich kann und wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das nicht allen gefallen wird. Und dass es Leute geben wird, die das kritisieren. Und es gibt sicherlich Leute. Elon Musk hat sich hin und wieder dazu geäußert. Das ist ihr gutes Recht. Und es ist mein gutes Recht, die andere Seite zu vertreten.“

Trump hatte den Oscar-Preisträger letzten Monat auf Truth Social als „zweitklassigen Filmstar und gescheiterten Politkommentator“ beschimpft, nachdem Clooney in der Sendung „60 Minutes“ für die Broadway-Adaption von „ Good Night, and Good Luck “ geworben hatte. Das Stück (basierend auf dem gleichnamigen Film von 2006 ) erzählt die Geschichte des Journalisten Edward R. Murrow, der politischen und unternehmerischen Druck überwältigte, um über Joseph McCarthy und seine antikommunistische Hexenjagd in den 1950er Jahren zu berichten.

20-Milliarden-Dollar-Klage

In der Sendung „60 Minutes“ sprach Clooney pointiert über Trumps Bemühungen, die Medien sowohl durch verbale Angriffe als auch durch eine Reihe von Klagen zu unterdrücken. Er verwies auf die Entscheidung von ABC News, eine Verleumdungsklage gegen die Trump-Regierung beizulegen. Dazu auf die 20-Milliarden-Dollar-Klage, die Trump gegen CBS News eingereicht hat, weil 60 Minutes durch die Bearbeitung eines Interviews mit Kamala Harris in ihr gutes Licht gerückt worden sei. CBS hat die Behauptung zurückgewiesen und einen Richter gebeten, die Klage abzuweisen.

„Wir sehen diese Idee, die Regierung zu benutzen, um Angst zu schüren. Oder, na gut, Unternehmen zu benutzen, um Journalisten klein zu machen“, sagte Clooney. „Regierungen mögen keine Pressefreiheit. Das haben sie noch nie. Und das gilt unabhängig davon, ob man konservativ oder liberal ist. Oder auf welcher Seite man steht. Sie mögen die Presse nicht.“