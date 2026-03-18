George Martin: 20 großartige Non-Beatles-Produktionen

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Die unermüdlich experimentelle, prachtvoll groß angelegte Produktion von George Martin ist synonym mit den Beatles – und das aus gutem Grund. Seine Studio-Betreuung der Gruppe über den Großteil ihres Bestehens ging weit über die traditionelle Rolle eines Produzenten hinaus, und gemeinsam verschoben sie die Grenzen dessen, wie Popmusik klingen konnte.

Doch Martins Karriere begann vor den Fab Four und setzte sich lange nach ihrer Trennung fort. Er verlieh in den frühen Tagen einer Vielzahl von Pop-, Novelty- und Soundtrack-Sessions sein beeindruckendes, innovatives Produktions- und Arrangementtalent; und seine Arbeit mit einer Vielzahl von Rockkünstlern von den Fünfzigern bis in die Neunziger festigte ein Vermächtnis, das es eigentlich nicht einmal nötig hatte.

„Das ist Teil meines Hintergrunds, die katholische Welt der Musik ohne Grenzen, ohne Scheuklappen“, sagte Martin 2007 zu „Mojo“. „Und wenn man etwas erreicht, von dem man weiß, dass es zuvor nicht gemacht wurde, und weiß, dass die Menschen es lieben werden, ist es ein enormes Gefühl der Hochstimmung, etwas wirklich Wertvolles geschaffen zu haben.“

Mehr als nur der fünfte Beatle

Von der Weitergabe von Beatles-Ablehnungen an Gerry and the Pacemakers über die Förderung von Siebziger-Jahre-Jazz-Fusion mit dem Mahavishnu Orchestra bis hin zur Mitwirkung daran, dass Elton Johns Tribut an Prinzessin Diana zur zweitmeistverkauften Single aller Zeiten wurde – hier sind einige Beispiele dafür, warum Martin so viel mehr war als der fünfte Beatle.

Bernard Cribbins, „Hole in the Ground“ (1962)

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Bevor die Beatles die Bühne betraten, hatte sich Martin bereits als Produzent einiger der grenzverschiebendsten britischen Comedy-Platten seiner Ära einen Namen gemacht. Er nahm einen jungen Peter Sellers auf und machte sich (und Parlophone) mit dem 1961 erschienenen Cast-Album der bahnbrechenden satirischen Revue „Behind the Fringe“ einen Namen. „The Hole in the Ground“ ist nicht ganz so weltgeschichtlich, aber es ist eines der schönsten Beispiele einer bestimmten Art von beliebter Novelty-Folk-Nummer, die die britische Kultur vor der Beatlemania prägte.

Noel Coward sagte, wenn er mit nur einer Handvoll Aufnahmen auf einer einsamen Insel stranden würde, „ich glaube, die einzige, deren ich nie überdrüssig würde, ist ‚Hole in the Ground‘.“

Ein einfaches, lustiges Lied über einen Cockney-Arbeiter, der versucht, seine Arbeit zu erledigen, während ihm ein vornehmer Besserwisser erklärt, wie es gemacht werden sollte – nichts hier deutet darauf hin, dass sein Produzent eines Tages helfen würde, die Popmusik für immer zu verändern. Doch Martin war stets klug genug zu wissen, dass ein guter Produzent manchmal einfach aus dem Weg geht und ein Lied seine Geschichte erzählen lässt. K.H.

Ray Cathode, „Waltz In Orbit“ (1962)

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„Atmosphäre und Klangbilder zu erschaffen … das war mein Ding“, sagte George Martin über seine Arbeit an „Sgt. Pepper’s“. Kurz nach dem Kennenlernen der Beatles veröffentlichten Martin und Maddalena Fagandini die erste kommerzielle Veröffentlichung aus dem Radiophonic Workshop der BBC, einem Labor für neue Klangeffekte.

Unter dem Namen „Ray Cathode“ erschien ihre instrumentale Single mit der latin-gefärbten A-Seite „Time Beat“ und der noch ausgefalleneren B-Seite. „Waltz in Orbit“ legt einen jazzigen Walzer über eines von Fagandinis Intervallsignalen, einem Klang zur Kennzeichnung von Unterbrechungen in internationalen Programmen. Manche hören hier bereits die Keime der klanglichen Innovationen von „Revolver“. R.G.

Billy J. Kramer With the Dakotas, „Bad to Me“ (1963)

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Während die Beatles 1963 noch auf der ersten Etappe ihrer Welteroberung waren, hatte John Lennon nichts dagegen, gute Songs an andere weiterzugeben – oder zumindest zu verkaufen. Er hielt es in der Familie mit seinem Freund Billy J. Kramer and the Dakotas und „Bad to Me“. Geschrieben von Lennon (der Kramer vorschlug, das „J.“ seinem Künstlernamen hinzuzufügen), trägt der Song alle Merkmale eines frühen Beatles-Klassikers, vom hüpfenden Beat bis zum schwebenden Gitarren-Hook.

Martin verlieh dem Lied eine verblüffend Beatles-ähnliche Atmosphäre: liebeskummernd, wehmütig und sanft klingend. Es wurde auf beiden Seiten des Atlantiks ein Hit, eine weitere Feder im wachsenden Hut des Produzenten. J.H.

Millicent Martin, „In the Summer of His Years“ (1963)

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Als das satirische BBC-Nachrichtenprogramm „That Was the Week That Was“ am 23. November 1963 ausgestrahlt werden sollte, war es unmöglich, einen Tag nach der Ermordung von John F. Kennedy eine normale Comedy-Sendung zu senden. Also zeigte „TW3“ eine verkürzte, ernste Ausgabe mit der Premiere von „In The Summer of His Years“, einem ergreifenden Trauermarsch, den Texter Herbert Kretzmer innerhalb weniger Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht schrieb.

Millicent Martin, die auch den Titelsong der Sendung sang, lieferte eine eindringliche Darbietung, später in den USA auf NBC erneut ausgestrahlt, und die von George Martin produzierte Studioaufnahme erschien als A-Seite einer 45er. A.S.

Gerry and the Pacemakers, „How Do You Do It?“ (1963)

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1962 verzichteten die Beatles darauf, ihre Version der Mitch-Murray-Komposition „How Do You Do It?“ als Debütsingle zu veröffentlichen, und setzten sich damit über Martins vehemente Empfehlung hinweg.

Doch die Fab Four halfen Martin im Studio, die Schwächen des Songs auszubessern, sodass er bereit war, als ihre Liverpooler Nachbarn Gerry and the Pacemakers ein Jahr später den beschwingten Ohrwurm aufnahmen. Bandleader Gerry Marsden – den Martin in seinem Buch „All You Need Is Ears“ als „sehr fröhlichen Rock-&-Roll-Star, der kleine Two-Beat-Songs machte“ bezeichnete – machte daraus einen britischen Nummer-eins-Hit. Martin schrieb, es sei „eine kleine persönliche Bestätigung meines Glaubens an den Song“ gewesen. J.H.

Shirley Bassey, „Goldfinger“ (1964)

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Martin wird als Produzent des Titelsongs zum James-Bond-Film „Goldfinger“ von 1964 geführt, obwohl Komponist John Barry den Großteil der Session leitete. Martin produzierte den Großteil von Basseys damaligem Werk, wählte Songs aus, die er für geeignet hielt, und probte sie mit ihr, darunter ihren ersten Hit „I (Who Have Nothing)“.

Doch „Goldfinger“ wurde zu ihrem karriereprägenden Erfolg. Der düstere Song, inspiriert von „Mack the Knife“ und geschrieben von Barry, Leslie Bricusse und Anthony Newley, sollte kurz vor knapp gestrichen werden, nachdem Filmproduzent Harry Saltzman ihn angeblich als „das schlechteste Lied, das ich je in meinem Leben gehört habe“ bezeichnet hatte.

Er wurde ein Top-Ten-Hit und gilt weithin als einer der größten Filmsongs aller Zeiten. Jimmy Page war an diesem Tag Session-Gitarrist und erinnerte sich, dass Bassey nach der Aufnahme in einem Take in Ohnmacht fiel. „Sie war sehr emotional, aber ich mochte sie sehr“, sagte Martin. „Und natürlich war sie eine großartige Künstlerin.“ P.D.

Cilla Black, „Alfie“ (1966)

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„Cilla war sehr nervös“, sagte George Martin und erinnerte sich an den Tag, an dem er die britische Sängerin Cilla Black in Studio One in den Abbey Road Studios brachte, um Burt Bacharachs „Alfie“ aufzunehmen. Das hätte sie nicht sein müssen. Ihre volle, durchdringende Darbietung, zusammen mit Martins üppiger Klanggestaltung, verhalf dem Song 1966 zum Hitstatus (ein Jahr bevor Dionne Warwick ihre eigene Version ikonisch machte).

Martin beschrieb Blacks Gesang als „ihre Wachtelkönig-Stimme, diese wirklich kraftvolle, rockende Stimme. Erst als wir einen von Burts Songs als Ballade mit einer sanften Stimme machten, wurde sie ein Hit.“ Dennoch gelang es Martin, an entscheidenden Momenten etwas von dieser kraftvollen, rockenden Stimme aus ihr herauszuholen, was für beeindruckende Dynamik sorgte. J.H.

Spike Milligan – „The Q5 Piano Tune“ (1969)

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So unterschiedlich sie auch waren, George Martin und die Beatles (insbesondere John Lennon) verband ihre gemeinsame Liebe zur britischen Radio-Comedy der Fünfzigerjahre „The Goon Show“. Die Sendung wurde von Spike Milligan geschrieben, geschaffen und gespielt, einem Vater des britischen Humors und Freund Martins, der Platten für seine Gruppe The Goons produzierte.

Wie Bruce Pollacks „If You Like the Beatles“ festhält, nutzte Martin „geniale Soundeffekte, umgesetzt durch die Beherrschung von Echo, Hall, Mehrfachschnitten und dem Spiel mit Bandgeschwindigkeiten – all das wurde zu Markenzeichen des Studio-Repertoires der Beatles“. Ende der Sechziger schuf Milligan die surreale Sketchshow „Q5“ mit Sketchen ohne Anfang oder Ende – Terry Jones nannte sie einen großen Einfluss auf „Monty Python’s Flying Circus“. Martin produzierte das bizarre Titellied von „Q5“, das all seine innovativen Markenzeichen zur Schau stellte. P.D.

Paul McCartney and Wings – „Live and Let Die“ (1973)

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Als die Produzenten des achten Bond-Films Paul McCartney baten, den Titelsong zu „Live and Let Die“ aufzunehmen, wusste der Ex-Beatle genau, welchen Produzenten er wollte: jemanden, mit dem er bereits gearbeitet und der selbst schon ein Bond-Thema aufgenommen hatte. George Martin half McCartney nicht nur, eine angemessen filmische Produktion zu erschaffen, sondern arrangierte auch den aufregenden orchestralen Zwischenteil des Songs.

Als Martin den Produzenten den Track vorspielte, war er von ihrer Reaktion überrascht: „Großartig. Gefällt uns, was Sie gemacht haben. Sehr schöne Platte. Gefällt uns die Musik. Sagen Sie uns jetzt, wen wir Ihrer Meinung nach singen lassen sollten?“ Martin erklärte diplomatisch, dass McCartney mindestens ebenso gut gesungen habe wie ihr Vorschlag Thelma Houston. Nachdem er erfolgreich für McCartneys Version eingetreten war, wurde er engagiert, die komplette Filmmusik zu komponieren – der erste Bond-Film ohne Soundtrack von John Barry. K.H.

Mahavishnu Orchestra – „Smile of the Beyond“ (1974)

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1974 hatte der Umfang von Martins Produktionen gewaltige Dimensionen erreicht – und es gibt keinen besseren Beweis als „Smile of the Beyond“ vom Mahavishnu Orchestra. Für das vierte Album „Apocalypse“ wurde die Jazz-Fusion-Gruppe von keinem Geringeren als dem London Symphony Orchestra begleitet.

Auf dem herausragenden Track „Smile of the Beyond“ liefert Keyboarderin Gayle Moran einen schwebenden, transzendentalen Gesang, während Martins Produktion das LSO auf ein Flüstern reduziert – bis Jon McLaughlin mit einem rasenden, zugleich makellosen Solo-Feuerwerk einsetzt. In seinem Buch „All You Need Is Ears“ nannte Martin es selbst „eine der besten Platten, die ich je gemacht habe“. J.H.

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