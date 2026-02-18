Beatles’ 1960 Bathroom Tapes: Die 5 besten Tracks

Bootleg-Fans der Beatles sind in der Regel ziemlich wählerisch bei dem, was sie suchen und zu dem sie zurückkehren, und kreisen meist um eine Handvoll anerkannter Klassiker. Dazu zählen das Material, das erstmals auf den Sammlungen „Ultra Rare Trax“ und „Unsurpassed Masters“ erschien, ebenso wie das vielleicht beste Bootleg-Konvolut überhaupt, die verschiedenen Ausgaben des unerschöpflich aufschlussreichen BBC-Materials.

Auch ausgewählte Konzerte haben ihren großen Moment. Wer mag nicht das komplette Hollywood-Bowl-Paket? Doch dann gibt es das Material, das die meisten Kenner einmal hören und danach nie wieder berücksichtigen, trotz der Offenbarungen, die sich bei erneutem Hören erschließen könnten.

Die Klangqualität spielt dabei oft eine Rolle, ebenso eine gewisse rudimentäre Musikalität – ein doppelter Todesstoß gewissermaßen – bei der Musik, die eine Post-Quarrymen-, Prä-Beatles-Formation im Frühjahr 1960 im Badezimmer von Paul McCartneys Haus in Liverpool aufnahm.

Die frühen Bathroom-Sessions

Wir wissen nicht genau, wann die Aufnahmen entstanden: vermutlich im April oder Juni. Ringo Starr ist zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich noch nicht dabei, und diese Silver Beetles bestanden aus dem großen Trio John Lennon, Paul McCartney und George Harrison. Dazu ein musikalisch überforderter Stu Sutcliffe am Bass und McCartneys Bruder Mike, der ebenfalls mitmischte. Sie werden dieses Material zweifellos nicht herunterladen und im Auto laut aufdrehen, aber es verdient eine genauere Betrachtung.

Der Zufall hatte eine seltsame Art, den Beatles zu folgen. Wie groß ist schließlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein tragbares Tonbandgerät – damals ein ziemlich sperriges Gerät – zur Hand hatte, um einige musikalische Momente des Tages festzuhalten, an dem sich zwei gewöhnliche, zufällige Schuljungen erstmals begegneten, so wie John und Paul es am 6. Juli 1957 auf dem Woolton Garden Fete taten?

Zufall und Entwicklung

Auch in ihrer Entwicklung hatten die Beatles etwas Seltsames an sich. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist McCartney die durchsetzungsstärkste Präsenz, und man fragt sich, ob das John Lennon nicht gewurmt hat. Sie sind unbeholfen, holprig, twangy, oft verstimmt und würden einige Jahre sowie Hamburg benötigen, bis sich ein kollektives und individuelles Genie entwickelte und sie überhaupt ansatzweise zu dem fähig waren, was sie letztlich erreichten.

Und dennoch ist bereits genug vorhanden, dass spätere Markenzeichen, Techniken und sogar Songs angelegt sind. Seltsam und wunderbar und mindestens ein paar intensive Durchläufe wert. Und warum sie im Badezimmer aufnahmen? Aus demselben Grund, aus dem Sie in Ihrem singen – man klingt in einem verdammten Badezimmer einfach besser. Wegen des Echos und so.

Hier sind die Stücke, auf die Sie sich konzentrieren sollten.

Die 5 besten Tracks

„Matchbox“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist George Harrison am Gesang, und es ist immer interessant festzustellen, wie ausdrucksstark sein Gesang und auch sein Gitarrenspiel in den Jahren vor dem Ruhm sein konnten. Er ließ es laufen auf eine Weise, die er später nicht mehr zeigte, als Lennon und McCartney mehr das Sagen hatten. Man denke etwa an dieses stürmische Vocal aus den Star-Club-Tapes, die ebenfalls häufig übersehen werden.

Hier erreichen diese heranwachsenden Beatles eines der wenigen Male etwas, das an einen Groove heranreicht, und man merkt, dass sie zufrieden mit sich sind, fast überrascht, dass sie mehr oder weniger gemeinsam nach vorn drängen. Sie liebten „Matchbox“ als Song, und auch wenn es niemand ausspricht, diese BBC-Version gehört zu den besten Live-Aufnahmen, die sie je gemacht haben.

„Hello Little Girl“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuckersüß, aber melodisch stark. Ein Original, an das die Beatles genug glaubten, um es bei ihrem gescheiterten Decca-Vorsingen am 1. Januar 1962 zu spielen. Diese Version besitzt mehr Charme, wenn auch weniger Schliff. Damals brauchte es Mut zu glauben, man könne als Teenager einen Song schreiben, da selbst erwachsene Musiker und Sänger so etwas nicht taten.

Also auch ein Hauch von Selbstbewusstsein, eine Haltung, die der Band nur wenige Jahre später zugutekommen sollte, als man ihnen sagte, wie schlecht sie seien. Und achten Sie auf diese Lennon-und-Macca-Harmonien. Sie sind da, und sie werden nicht verschwinden.

„Ramrod“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die George-Harrison-Show geht weiter mit schnellen Griffbrettläufen in diesem rasanten Instrumentalstück. Sie wollen wissen, warum Lennon ihn in die Band ließ? Deshalb. Der Junge konnte besser spielen als die anderen, was auch nötig war, um mit dieser älteren Truppe mitzuhalten.

Es ist eine Nummer von Duane Eddy, und sein Einfluss auf Harrisons Stil wurde viel zu wenig gewürdigt, fast so, als sei Eddy mit seinem sauberen Image und seinen klaren Licks nicht cool genug gewesen, um mit angehenden Teddy-Boy-Haudegen in Verbindung gebracht zu werden. Hören Sie hier, dann wissen Sie, dass das Unsinn ist.

„One After 909“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie sehr die Beatles diesen Song geliebt haben müssen. Sie kehrten am 5. März 1963 bei EMI zu ihm zurück, als ihr Aufstieg bereits in vollem Gange war, und dann erneut während der „Let It Be“-Sessions, als sie sich dem Ende des Jahrzehnts und ihrem eigenen Finale näherten. Lennon und McCartney jubeln und johlen nach Belieben, und in dieser Hinsicht sind wir nicht weit entfernt von der ungebremsten Freude einiger früher Hits.

„I’ll Follow the Sun“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist bemerkenswert: ein Song, der später im Dezember 1964 auf „Beatles for Sale“ erschien, als die Band der größte Act der Welt war. Und hier wird er in der Badewanne aufgenommen, neben der Toilette.

Die Beatles glaubten genug an ihn, um ihn all die Jahre später wieder hervorzuholen, und hatten kein Problem, ihn in ihren offiziellen klanglichen Lebenslauf aufzunehmen. Eine Spur Buddy Holly ist vorhanden, doch wichtiger ist die eindeutig McCartney’sche Note, mit dieser wiegenden Melodie, die scheinbar hinter der brennenden Kugel im Titel hervortritt, um Sie auf eine Reise zu locken, die sich lohnt. Kein schwerer Verkauf.