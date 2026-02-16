The Beatles: Die 10 besten Konzerte

Es gehört zur gängigen Praxis der Rockgeschichtsschreibung, die Beatles als Liveband nicht auf eine Stufe mit offensichtlicheren Titanen wie The Who, Cream, der Jimi Hendrix Experience oder Dylan, sobald er mit The Band zusammenspielte, zu stellen. Ihre symbiotische Beziehung zum Studio trübt vielleicht einen klaren Punkt. Wenn die Fab Four darauf aus waren, live alles abzureißen, dann wurden auch Sie mitgerissen – im besten Sinne. Sie konnten kochen, und um John Lennon in der „Anthology“ zu paraphrasieren: Auf einer Konzertbühne konnte ihnen niemand das Wasser reichen.

Jenseits der Mythen

Zum 50. Jahrestag ihres letzten öffentlichen Auftritts sollten wir die müden, irreführenden, unwidersprochenen Meinungen hinter uns lassen, wonach die Beatles als Liveband nur Dienst nach Vorschrift machten, weil sie ohnehin nicht mit der allabendlichen Wall of Sound aus Tausenden kreischender Teenager konkurrieren konnten, und stattdessen ihr Live-Epizentrum bestimmen.

Nachfolgend unsere Übersicht ihrer bestdokumentierten Konzerte. Wenn Sie wirklich hören wollen, wie die Beatles sämtliche Fehlwahrnehmungen hinwegfegen, beginnen Sie mit diesem Zehnerpack.

10. Sam Houston Coliseum; Houston, Texas; 19. August 1965

Hektisch, frenetisch, schneller als gewöhnlich. Die beiden Beatles-Konzerte an diesem Tag markieren den schweißtreibenden Zenit der Beatlemania. Die Band war um zwei Uhr morgens in Houston angekommen und wurde von Fan-Phalanxen empfangen. Es ist ein Münzwurf, welche der beiden Shows mehr kinetische Energie enthält, auch weil die Fans nicht nahe genug an die Bühne gelangen können, was den MC Russ Knight, einen lokalen DJ namens „The Weird Beard“, dazu bringt, wie ein Irrer ins Mikrofon zu toben.

Eine seiner heiser gebellten Ermahnungen endet mit „This is the Houston Security Beatle division.“ Lennon macht sich wiederholt über ihn lustig, als wäre er ein Schulleiter aus Quarrymen-Tagen. „Thank you very much, that was wonderful.“ Wenn man das Band hört, klingt es, als wären die Beatles schweißnass – und würden es lieben. Die zweite Show ist vielleicht minimal besser, wegen einer Version von „Can’t Buy Me Love“, die die Dringlichkeit der Studioversion steigert, mit einem alles schmelzenden Gitarrensolo von George Harrison.

9. Candlestick Park; San Francisco, Kalifornien; 29. August 1966

Zeit, das alte Klischee zu entsorgen, die Beatles seien auf ihrer letzten Amerika-Tour schlecht gewesen. Nun, sie hatten ihre Abende, an denen sie schlecht waren. Doch da sie wussten, dass dies ihr letztes Tourkonzert sein würde, taten die Beatles, was sie zu tun pflegten, und schlugen den großen, elektrisierenden Akkord der Nachwelt an.

Wie jeder Baseballfan weiß, war der Wind im Candlestick Park die Hölle – und so auch an diesem Tag, und der Klang wird auf dem Band, das Beatles-Pressesprecher Tony Barrow aufnahm, ein wenig verweht. Dass das Band mitten in einer manisch derben Version von „Long Tall Sally“ abbricht, wirkt passend. Geschichte kommt nicht mit klar markierten Anfangs- und Endpunkten.

„John wollte eher aufhören als die anderen“, sagte Ringo Starr später. „Er hatte genug.“ Sein Gesang auf der Tour 1966 konnte wie nachlässiges Duschsingen klingen, doch hier sitzt er, und er entlockt seiner Gitarre sogar ein paar Töne von „In My Life“, als die Band die Bühne verlässt. Für diesen Abend kassierten sie 90.000 Dollar.

8. Concert Hall; Philadelphia, Pennsylvania; 2. September 1964

Die Beatles waren schlecht gelaunt, weil sie im Publikum nur weiße Gesichter sahen. Ihre musikalische Gereiztheit wurde in einer Radiosendung auf WIBG festgehalten, was zu einem der klanglich besten Livebänder der Beatles führte. Starr zieht am Ende von „Boys“ ein „Ich hätte gern, dass die Band etwas langsamer spielt, aber eigentlich auch nicht“-Manöver durch, als er „all right!“ ruft – teils Bitte, teils Eingeständnis der Freude.

„If I Fell“ war noch komischer als sonst. Während der US-Tour 1964 rangen McCartney und Lennon regelmäßig mit ihren Harmonien, gerieten aus dem Gleichgewicht und stachelten sich dann gegenseitig an, noch absurder zu klingen. Sie rufen „easy now!“ jemandem in der ersten Reihe zu, der zu Beginn des Songs schreit.

„I Want to Hold Your Hand“ besitzt echten rhythmischen Auftrieb und Swing; es zu hören fühlt sich an, als würde man im Toten Meer treiben und gleichzeitig Count Basie Merseybeat spielen hören.

7. Festival Hall; Melbourne, Australien; 17. Juni 1964

Ringo Starr war in den Tourtagen der Beatles der am stärksten geforderte Mann. Ein Großteil ihres Sounds beruhte auf dem, was er an seinem Schlagzeug tat, und das Ankämpfen gegen die kreischenden Fans stellte für ihn die größte Herausforderung dar. Auf dieser Tour sprang Jimmy Nicol am Schlagzeug ein, während Starr mit einer Mandelentzündung kämpfte statt mit Teenagern.

Die beiden Shows an diesem Tag markierten seine Rückkehr, und die zweite ist besonders interessant. Seine Bandkollegen sind deutlich elektrisiert, ihren Drummer zurückzuhaben. Dies ist das einzige Mal in der Beatles-Geschichte, dass man sagen kann, sie spielten eine stampfende Version von „Till There Was You“, mit Starr, der auf seine Toms eindrischt, während Lennon Akkorde auf seiner Rhythmusgitarre schrammt.

McCartney übernimmt die Begrüßung: „It’s very nice for all of us to have back with us now — Ringo!“ Wie zu erwarten, antwortet das Publikum mit einer kakofonischen, ungezügelten Freude, doch Mr. Starr darf an diesem Abend nicht singen – ärztliche Anweisung.

6. Empire Theatre; Liverpool, England; 7. Dezember 1963

Was für ein Vergnügen. Im Empire sahen die Beatles ihre frühen Rock-&-Roll-Helden, und hier wurde es zu dem Ort, an dem sie sich von ihrer Heimat verabschiedeten, während die Welt sie verschlang. Es ist selten, dass ein vollständiges Konzert der Beatles vor ihrer globalen Dominanz auf Band erhalten ist.

Die Eroberung Amerikas steht nur wenige Monate bevor, und dieser Auftritt besitzt eine Süße durch sein „Ihr gehört zu uns“-Gefühl. Jeder hier hatte die Beatles im Cavern gesehen. Normalerweise kündigte McCartney „Till There Was You“ an, doch an diesem Abend übernimmt Lennon und fügt hinzu: „a lot of you will remember this from the Cavern.“

Und das taten sie. Die Bridge von „This Boy“ mit Lennons klagendem, ungeschützt freigelegtem Gesang kündigt ein Konzertfinale mit „Money“ und „Twist and Shout“ im Doppelpack an. Das war eine Mega-Rarität und das letzte Mal, dass die Band beide Songs in einem Konzert spielte; selbst in Hamburg hatten sie sie getrennt, um Lennons Stimme zu schonen.

Außerdem fühlt sich alles nach Weihnachten an, als würde man mit guten Freunden und Familie zusammen sein.

