George Michaels Erben lieben Taylor Swifts „Father Figure“

Während sich die Swifties noch auf die Veröffentlichung von „The Life of a Showgirl“ am 03. Oktober vorbereiteten, veröffentlichte George Michaels Nachlass eine Stellungnahme zu einem der meisterwarteten Tracks auf Taylor Swifts neuem Album: „Father Figure“. Der Song trägt denselben Titel wie Michaels Hit von 1987 und frischt ihn mit Swifts eigener Version auf.

Auf Instagram erklärte das Team, das mit dem Nachlass von George Michael vertraut ist, dass die Anfrage sie sehr glücklich gemacht habe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wir waren erfreut, als Taylor Swift und ihr Team uns Anfang dieses Jahres ansprachen, um eine Interpolation von George Michaels klassischem Song ‚Father Figure‘ in einen brandneuen Song mit demselben Titel für ihr kommendes Album einzubauen“, schrieb Michaels Nachlass. „Als wir den Track hörten, hatten wir keinerlei Zögern, dieser Verbindung zwischen zwei großartigen Künstlern zuzustimmen, und wir wissen, dass George genauso empfunden hätte“, fuhren sie fort und wünschten Swift „jeden Erfolg mit The Life of a Showgirl und ‚Father Figure‘.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine große Ehre ist es allemal, wenn einer der erfolgreichsten Stars der Gegenwart einem Song von George Michael neues Leben einhauchen möchte – auch wenn das wohl angesichts seines Legendenstatus gar nicht nötig wäre. Nicht zuletzt dürften aber auch die Einnahmen, die sich durch die Nutzung des Songs ergeben, für Freude sorgen.

George Michaels Erbe

George Michael, der britische Schwarm, der in den Achtzigern als eine Hälfte von Wham! und später als Solo-Künstler zur Ikone wurde, starb 2016 im Alter von 53 Jahren. „Father Figure“ erschien auf seinem Solo-Debütalbum „Faith“, wobei die verführerische Soul-Ballade die Spitze der Billboard Hot 100 erreichte.

„The Life of a Showgirl“ ist Swifts zwölftes Studioalbum und umfasst zwölf Songs, wobei der Track mit Michael-Interpolation als vierter aufgeführt ist, gefolgt von „Eldest Daughter“. Swift kehrt nach drei Jahren nun zurück in die Late-Night-Promo-Runde, um das Album zu bewerben, und wird nach dessen Veröffentlichung in der „Graham Norton Show“, der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ und bei „Late Night With Seth Meyers“ auftreten.