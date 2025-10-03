So klingt Taylor Swifts Song mit Sabrina Carpenter

Erstmals seit 3 Jahren: Taylor Swift geht in den Promo-Nahkampf

Taylor Swifts zwölftes Album „The Life of a Showgirl“ ist endlich da – und es enthält eine lang erwartete Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter.

Carpenter, die einzige Gastsängerin auf der LP, singt gemeinsam mit Swift auf dem Titelsong „The Life of a Showgirl“. Der Midtempo-Popsong erzählt die Geschichte einer Frau namens Kitty, die „ihr Geld damit verdiente, hübsch und witzig zu sein“. Die beiden Sängerinnen verschmelzen ihre Stimmen, während sie in die Rolle von Kitty schlüpfen und singen: „Hey, danke für den hübschen Blumenstrauß / Du bist süßer als ein Pfirsich / Aber du kennst das Leben eines Showgirls nicht, Baby / Und du wirst es niemals kennen.“

Zum Ende des Songs sagt Swift: „Ein Applaus für die Band, die Tänzer und natürlich für Sabrina.“ Und Carpenter ruft: „Ich liebe dich, Taylor!“

Taylor Swift und Sabrina Carpenter machen gemeinsame Sache

„The Life of a Showgirl“ ist die erste gemeinsame Aufnahme von Swift und Carpenter. Die gerüchteweise angekündigte Zusammenarbeit wurde im August offiziell bestätigt, als Swift die Tracklist des Albums veröffentlichte. Carpenter reagierte auf Instagram mit den Worten: „Ich kenne jemanden, der ausflippt – und das bin ich.“

Ein Feature auf Swifts zwölftem Album wäre für jeden ein großes Ding, aber für Carpenter ist es besonders bedeutend, da sie den Superstar seit Jahren vergöttert. „Ich sehe sie auf einer ganz anderen Ebene“, sagte sie letztes Jahr dem Rolling Stone. „Ich könnte mein Leben, meine Karriere, meine Entwicklung niemals mit dem vergleichen, was sie erreicht hat.“

Bereits 2009, als Carpenter begann, Coversongs auf YouTube hochzuladen, sang sie eine leidenschaftliche Version von Swifts „Picture to Burn“.

Live waren sie schon einmal zusammen zu sehen

Die beiden Sängerinnen standen bereits im Herbst 2024 gemeinsam auf der Bühne der „Eras“-Tour. Damals trat Carpenter beim Überraschungsset in New Orleans auf. Sie spielten ein Mashup aus Carpenters Hit „Espresso“, Swifts „Is It Over Now?“ und „Please Please Please“. Nach dem Auftritt lobte Swift ihre Kollegin in höchsten Tönen. „Sie ist so echt, wie man nur sein kann, und ich bin so dankbar, dass sie das für uns gemacht hat“, schrieb Swift auf Instagram über die Überraschungs-Performance.