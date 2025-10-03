„The Life of a Showgirl”: Taylor Swift erobert ihre bisher größte Bühne

Taylor Swift steht an der Spitze der Popwelt und glänzt in einem mit Pailletten besetzten mitternachtsblauen Body, während Regenbogenkonfetti zu ihren Füßen fällt. Sie hat Stadien voller Fans in ihren Bann gezogen, deren Schreie und Jubel auf der Richter-Skala registriert wurden. Sie hat ihre eigenen Streaming- und Chart-Rekorde gebrochen. Innerhalb von fünf Jahren hat sie ein ganzes Karrierewerk veröffentlicht. Nach fast zwei Jahrzehnten hat sie in ihren höchsten High Heels einen ganz neuen künstlerischen und persönlichen Höhepunkt erreicht, der jedes Mal höher ist als der letzte.

Gerade als die Welt dachte, Swift könne nicht mehr weiter aufsteigen, hat sie es doch geschafft. Anfang dieses Jahres kaufte sie ihre Masterbänder zurück und ist damit Eigentümerin von allem, was jemals ihr gehörte. Außerdem hat sie sich mit einem Cowboy wie ihr, dem Footballstar Travis Kelce, verbunden; die beiden sind jetzt verlobt und es scheint, als hätte sie endlich ihr märchenhaftes Happy End gefunden.

Geht’s noch größer, Taylor Swift?

Es ist also unvorstellbar, dass sie noch größer werden könnte, oder? Nun, genau hier kommt „The Life of a Showgirl“ ins Spiel. Nur ein Naivling würde glauben, dass der Vorhangschluss der „Eras Tour“ das Ende von Swifts allmächtiger Herrschaft in der Popwelt bedeutet. Mit ihrem zwölften Studioalbum schießt die Musikerin in eine neue Liga des Superstar-Daseins – und trifft alle ihre Ziele.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schon beim ersten von Fleetwood Mac inspirierten Trommelwirbel und den melancholischen Klängen von „The Fate of Ophelia“ wird klar, dass Swift Neuland betreten hat.

Die Welt mag wissen, wie Shakespeares „Hamlet“ endet und sogar, wie das neueste Kapitel von Taylors eigener Liebesgeschichte verläuft, aber die verlockende Melodie, die durch eine wundersame Mischung aus Steel-Gitarre und Omnichord-Trillern geprägt ist, macht Lust, weiterzuhören, um herauszufinden, wie Swift ihre Prophezeiung verändert hat. Bemerkenswert ist, dass die Popstar sich entschied, nicht mit ihrem langjährigen Produzenten Jack Antonoff zusammenzuarbeiten, sondern stattdessen eine Wiedervereinigung mit den Studio-Genies Max Martin und Shellback herbeiführte.

Aber ihre Rückkehr ist nicht nur eine Reminiszenz an die grandiosen Synth-Banger von „1989“ oder den warehouse-tauglichen elektrischen Sound von „reputation“. Stattdessen nutzt das Trio alles, was sie in den acht Jahren der Trennung gelernt haben, um einen ganz neuen Weg einzuschlagen.

„Du bist nur so heiß wie dein letzter Hit, Baby“

Es überrascht nicht, dass „The Life of a Showgirl“ eine deutliche Abkehr vom sehr persönlichen, prosaischen und äußerst gequälten „The Tortured Poets Department“ aus dem letzten Jahr darstellt. „Ich hasse nichts mehr, als das zu tun, was ich schon immer getan habe“, schrieb Swift im „The Eras Tourbook“. Während „TTPD“ mit 31 Songs eher grau und langatmig war, strotzt „Showgirl“ vor schillernden Farben und umfasst nur zwölf Songs. Das ist natürlich alles Teil des Masterplans. Niemand konnte ahnen, dass Swifts Meisterwerk „New Romantics“ aus ihrer Martin-Ära, das sie während des letzten Überraschungs-Sets ihrer „Eras Tour“ spielte, ein Easter Egg für den Sound dieses Albums war.

„Du bist nur so heiß wie dein letzter Hit, Baby“, witzelt Swift gegen den donnernden Glamour von „Elizabeth Taylor“. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf trifft die Sängerin sengende klangliche Entscheidungen. „Actually Romantic“ basiert auf einem Rock-Riff aus den Neunzigern im Stil von Weezer. Die Schärfe, die sie in „Clara Bow“ auf TTPD nie hatte, findet sich hier wieder und lässt Zeilen wie „it’s kind of making me wet“ umso stärker wirken. Es ist genau die Art von Song, nach der die Fans verlangt haben, seit Swift E-Gitarren-Versionen von Red für ihre 1989-Welttournee herausgebracht hat.

Unterstützung von George Michael

„Father Figure“ interpoliert George Michaels Song mit dem gleichen Titel. Aber diese Prince-ähnlichen Snares werden durch ein volles Streichorchester schwedischer Musiker abgerundet. Das gleiche Ensemble ist in völlig unterschiedlichen Funktionen in den Highlights von „Showgirl“ wie dem Titelsong und „CANCELLED!“ zu hören. Die Bläsersektion in „Wood“ rettet den Song, der allein aufgrund seiner ungeschickten Texte und kaum verhüllten Metaphern ein Fehltritt wäre.

„Ich möchte auf dieses Album genauso stolz sein wie auf die Eras Tour, und zwar aus denselben Gründen”, erklärte Swift Martin, als sie in Schweden waren, um das Album aufzunehmen. Mit seinem Spotlight-Konzept und seiner atemberaubenden Produktion ist „Showgirl” das direkte Ergebnis von Swifts umfassender Karriere – und eine Erweiterung davon. Sie wählt Elemente aus all ihren Epochen aus, genau wie sie es auf ihrer Tournee getan hat, und kombiniert das, was am besten funktioniert. „Honey“ ist ein sinnlicher Rückgriff, getragen von einem Banjo im Stil von „Speak Now“ und einem Hip-Hop-Beat aus „1989“, während im Hintergrund ein Wurlitzer im Stil von „Midnights“ funkelnd mitschwingt.

Der glitzernde Glanz dieser Songs bedeutet nicht, dass sie an ihrer charakteristischen detaillierten Erzählweise spart. Sie ist so witzig wie eh und je, vergleicht einen Feind mit einem „Spielzeug-Chihuahua“ und bedankt sich bei den Hatern, die sie als „schlechte Nachricht“ bezeichnen. Swift ist mutiger als je zuvor und verkörpert einen aggressiven Musikmogul mit unheimlichen Drohungen wie „Du wirst mit den Fischen schlafen, bevor du merkst, dass du ertrinkst“. Sie übertrifft sich sogar selbst in Sachen gequälte Kitschigkeit – der „This Is Why We Can’t Have Nice Things”-Refresh „Wi$h Li$t” ist gespickt mit Verweisen auf Designermarken und sogar einer Abkürzung für „Balenci”.

Taylor Swifts verletzliche Seite blitzt hervor

Während sie neue Höhen erreicht, gewährt Swift weiterhin Einblicke hinter die Kulissen ihrer von Gitarren geprägten Verletzlichkeit. In „Eldest Daughter“, dem fünften Titel von „Showgirl“ (in der Regel Swifts eindringlichster Song auf einem Album), macht sie brutale Geständnisse wie „Ich leide unter einer unheilbaren Einzigartigkeit/Ich sterbe daran, cool wirken zu wollen“ und „Als ich sagte, ich glaube nicht an die Ehe, war das eine Lüge“.

Aber mit jedem Schritt, den Swift macht, legt sie diese Gefühle des Verlusts und der Verzweiflung ab. „Showgirl“ ist das Schloss, das sie aus all den Steinen gebaut hat, die auf sie geworfen wurden. Sie flehte auf Knien darum, die Prophezeiung zu ändern, und die Liebe, über die sie hier schreibt, hat genau das bewirkt. Sie hat ihr Lebenswerk verloren, aber jetzt gehört das Imperium ihr. Alles, was man verliert, ist ein Schritt, den man macht. Diese Lektion vermittelt sie sogar ihrem Liebhaber in der Bridge von „Opalite“, wenn sie singt: „Failure brings you freedom“ (Scheitern bringt dir Freiheit).

Song mit Sabrina Carpenter

Für den Vorhangruf von „Showgirl“ wird Swift sogar von der Freiheit angelockt, die kommen könnte, wenn sie eines Tages ihre Krone aufgibt. Der letzte Titel, insbesondere der Titelsong, wird von niemand Geringerem als Swifts Zweitbesetzung Sabrina Carpenter geprägt. Die 26-jährige Sängerin übernimmt einen ganzen Vers und harmoniert sogar mit ihrem Idol für die beschleunigte, showtune-artige Bridge. Es ist fast so, als würde Swift die Fackel an die nächste Generation von Showgirls weiterreichen, während sie sich verbeugt. Könnte es ihr letzter Auftritt sein?

Nun ja, nein. Dieses Showgirl wird nicht aufgegeben werden; sie ist jetzt unsterblich. „Wir sehen uns beim nächsten Mal“, verspricht Swift, während das Publikum jubelt. Schließlich ist Swift trotz des Diamanten an ihrem Finger mit dem Trubel verheiratet – und mit einem Album, das so gut ist wie dieses, könnte sie sogar versuchen, sich selbst noch einmal zu übertreffen. So ist das Showbusiness nun einmal.