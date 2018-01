25. "Beautiful Day". Es war nicht nur ein schöner, sondern auch ein neuer Tag. Drei Jahre waren seit „Pop“ vergangen, und U2 hätten sich mit keiner besseren Single zurückmelden können. „Beautiful Day“ war eingängig und doch neues Terrain, ein Fingerzeig in Richtung Vergangenheit und ein entschlossener Schritt in die nächste Phase ihres Werks. Dass im Video Flugzeuge knapp über die Köpfe der Band hinweg fliegen, passt: hier geht es um Aufbruch, um das Weiterwollen, um E-L-E-VA-TION. (aus "All That You Can't Leave Behind", 2000) MBr