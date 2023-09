„Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967“ erscheint im November

Am 10. November erscheint ein Live-Mitschnitt des Hollywood-Bowl-Auftritts von Jimi Hendrix aus dem Sommer 1967. Erstmalig können Fans mit „Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967“ den Gig akustisch nacherleben, mit dem die Experience schon vor ihrem großen Durchbruch ein Publikum von 17.000 Menschen überzeugte.

Mit einer zehnmonatigen Tour durch Großbritannien und Kontinentaleruropa machten sich die Musiker bereits einen Namen. Doch es war diese Show, welche die Jimi Hendrix Experience auch in Nordamerika ins Rampenlicht rückte. Als Support-Act für The Mamas and The Papas spielten sie Songs wie „Purple Haze“ und „The Wind Cries Mary“, als auch den damals unveröffentlichen Track „Foxy Lady“.

Die Aufnahme erscheint als CD sowie auch als 150g-Schallplatte, mit beigelegten Liner Notes, unveröffentlichten Fotos und Backstage-Aufnahmen.

Tracklist:

Side One

1 Introduction

2 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

3 Killing Floor

4 The Wind Cries Mary

5 Foxey Lady

6 Catfish Blues

Side Two

7 Fire

8 Like a Rolling Stone

9 Purple Haze

10 Wild Thing