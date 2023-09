Bob Dylan veröffentlicht Boxset mit Live-Songs aus Japan

Bob Dylan hat ein neues Box-Set angekündigt. Auf „The Complete Budokan 1978“ wird es rare Live-Aufnahmen des Folk-Sängers geben, die während seiner ersten Tour in Japan entstanden. Dylans Premiere im Land der aufgehenden Sonne fand im Rahmen seiner Welttournee 1978 statt.

Empfehlung der Redaktion „Like Veils Said Lorraine“: Unbekannten Song von Joni Mitchell hören

Die umfassende Sammlung besteht aus vier CDs, auf denen sämtliche Stücke einem klanglichen Remaster unterzogen wurden. Auch eine Vinyl-Version, bestehend aus acht Platten, wird es geben, die aber nur exklusiv in Japan erhältlich sein wird. Neben Dylans unverkennbarer Musik hält das Box-Set auch weitere Extras bereit wie etwa einen sechzigseitigen Fotoband, Originaltickets sowie Poster von damals.

Empfehlung der Redaktion Es gibt einen Song von Post Malone mit Dylan-Lyrics, aber niemand wird ihn wohl je hören

Einen ersten Vorgeschmack hat Bob Dylan auch schon für seine Fans. Die Aufnahme von „The Man in Me“ entstand, wie alle anderen Songs auf der Compilation, während seines Auftritts in der Nippon Budokan Halle in Tokio. Erst im Sommer diesen Jahres hat Dylan Japan auf seiner „Rough and Rowdy-Tour“ erneut einen Besuch abgestattet. Darüber hinaus stand er Regisseur James Mangold als Berater für dessen Dylan-Biopic zur Seite.