ROLLING STONE empfiehlt Geschenke: „A Booze & Vinyl Christmas“

Zugegeben, es könnte manchmal an den Festtagen auch etwas weniger Alkohol sein. Dieses Gefühl beschleicht einen spätestens, wenn Opa und Enkelin unter dem Weihnachtsbaum eierlikörbeschwipst über politische Themen zu streiten anfangen. Aber es ist ja wie bei allen Dingen, die auch negative Seiten haben: Auf die richtige Dosis und den Genussanspruch kommt es an.

Warum also nicht auf richtig gute Drinks setzen, wenn Weihnachtsmusik auf dem Plattenteller rotiert? Das Buch „A Booze & Vinyl Christmas: Merry Music-and-Drink Pairings to Celebrate the Season“ setzt voll und ganz auf eine erlesene Kombination dieser beiden Gebiete, bei denen man mit schlechtem Geschmack viel falsch machen kann.

Weihnachten mit guten Drinks: „A Booze & Vinyl Christmas“

Enthalten sind mal ikonische, mal angetüdelt anmutende Weihnachtsalben von den 1940er Jahren bis in die Gegenwart. Jeder Eintrag enthält Anmerkungen zum Album und Anleitungen für alkoholische Getränke, die die Musik ergänzen oder das Getränk mit der Musikerin oder dem Musiker in Verbindung bringen (bevor sie fragen: Da gibt es mehr Verbindungen, als sie denken!). Damit es nicht nur bei einem Glas bleibt, kommen noch ausgewählte Rezepte für Festtagsgerichte dazu.

Enthalten sind in diesem Best of Drinkempfehlungen zu Platten von unter anderem Elvis Presley, den Beach Boys, Bob Dylan, Justin Bieber, Gwen Stefani, Dolly Parton, Bing Crosby, Vince Guaraldi, Barbara Streisand, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Michael Bublé und John Legend.

So lässt sich vielleicht die eine oder der andere überreden, mal etwas anderes zu hören als „Last Christmas“ oder den Glühwein für etwas Hochwertigeres kalt werden zu lassen. In diesem Sinne: Prost!