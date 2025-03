Auf zwei verschiedenen Ebenen brachte uns Bob Dylans Shadows in the Night zum Nachdenken über Frank Sinatra . Der erste Grund ist offensichtlich. Obwohl es sich technisch gesehen nicht um ein „Tribut“ an Sinatra handelt, interpretiert Dylan auf seiner Platte Songs, die Frank Sinatra zu verschiedenen Zeitpunkten seines Lebens gecovert hat. Das wiederum erinnerte uns an das bizarre gegenteilige Szenario. Die zahlreichen Male in seiner Karriere, in denen Sinatra sich in den Rock ’n‘ Roll stürzte.

In den Fünfzigern machte Sinatra seine Verachtung für Rock mehr als deutlich. Zu lesen einem Artikel, den er 1957 für ein französisches Magazin schrieb und der dann in den USA weit verbreitet wurde. Darin prangerte Frank Sinatra an, was er als „die brutalste, hässlichste, entartetste und bösartigste Ausdrucksform, die ich je missbilligt habe, und natürlich beziehe ich mich auf den Großteil des Rock ’n‘ Roll …“ bezeichnete. „Sie fördert fast ausschließlich negative und destruktive Reaktionen bei jungen Menschen. Riecht unecht und falsch. Sie wird größtenteils von hirnlosen Schlägern gesungen. Gespielt und geschrieben und durch ihre fast schwachsinnigen Wiederholungen und schlauen, unzüchtigen – schlichtweg schmutzigen – Texte. Und wie ich bereits sagte, schafft sie es, die martialische Musik jedes kotelettierten Kriminellen auf der Erde zu sein.“ (Sinatra selbst hat sich nicht gerade mit den gesündesten Charakteren auf dem Planeten identifiziert, aber das ist eine andere Geschichte.)

Etwa ein Jahrzehnt später, als der Rock die Charts eroberte und Schnulzensänger vom Aussterben bedroht waren, wurde Sinatra etwas sanfter. Von da an bis in die frühen Achtzigerjahre versuchte er sich regelmäßig an Pop- und Rocksongs nach Elvis. Paul Simon, Jim Croce, Neil Diamond, Jimmy Webb und Billy Joel kamen alle in den Genuss. Hier sind die überraschenden Höhepunkte – und surrealen Tiefpunkte – der Zeit, in der Sinatra versuchte, zu rocken.

Die wichtigsten Coverversionen des Frank Sinatra

„Winchester Cathedral“ (1966)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfang 1966 nahm Sinatra eine Coverversion von Petula Clarks „Downtown“ auf. Aber dieses Remake des New-Vaudeville-Band-Hits markierte den Beginn seiner tieferen Auseinandersetzung mit dem damals aktuellen Pop. Das Original, ein Ersatz für Brit-Music-Hall-Zufallstreffer mit einer gefälschten Megaphonstimme, war anfangs nicht viel. Frank Sinatra scheint in diesem blechernen, kitschigen Arrangement ein wenig verloren zu sein. Selbst wenn er improvisiert. „Man, you brought me down!“ Er genießt es sichtlich, sich in die Zeile „My baby left town!“ zu verbeißen. Aber dennoch kein vielversprechender Start in die „Rock“-Jahre von Sinatra.

Die wichtigsten Coverversionen des Frank Sinatra

„Both Sides Now“ (1968)

Wenn man sich Sinatras Interpretation von Joni Mitchells Gedankengängen über „Liebesillusionen“ (und auch über die des Lebens) anhört, fragt man sich, wie oft er mit den Augen gerollt hat, als er zu der Zeile „Eiscreme-Schlösser in der Luft“ kam. Aber diese lyrische, zurückhaltende Interpretation – eindeutig von Judy Collins‘ Arrangement inspiriert, da sie auf stolzierende Hörner verzichtet und nur ein wenig orchestriert ist – erweist sich als überraschend ideales Vehikel für Sinatra. Angesichts all seiner Jahre auf Tournee macht seine erfahrene Phrasierung deutlich, wie sehr er sich mit anderen Zeilen des Liedes identifizierte. Wie „Now it’s just another show/You leave ‚em laughing when you go“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Die wichtigsten Coverversionen des Frank Sinatra

„Mrs. Robinson“ (1969)

Nur wenige Momente verkörpern den Generationenkonflikt der Sechziger besser als Sinatras Gin-and-Tonic-Version von Simon & Garfunkels Hit aus dem Soundtrack von The Graduate. Das blecherne Arrangement, das Paul Simons Gitarrenriff imitieren soll, ist schon holprig genug. Die nicht im Abspann aufgeführten Umschreibungen des Liedtextes sind geradezu peinlich. Die Art und Weise, wie Sinatra den Namen seines befreundeten Restaurantbesitzers Jilly Rizzo einfügt („Jilly liebt dich mehr, als du ahnst!“). Oder das Einfügen einer völlig neuen Strophe. „Und Sie werden schon sehen, Mrs. Robinson – wenn Sie sich mit diesem jungen Zeug abgeben, wie Sie es tun … Boo hoo hoo!“ – hat er dafür die Zeile über Joe DiMaggio gestrichen?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die wichtigsten Coverversionen des Frank Sinatra

„For Once in My Life“ (1969)

Aus demselben Album My Way, das uns das fragwürdige „Mrs. Robinson“ bescherte, stammt diese weitaus zufriedenstellendere Version von Stevie Wonders fröhlichem Hit. Das verspielte Motown-Gitarrenspiel von Wonders Version ist verschwunden. Aber Sinatras sichere Phrasierung, kombiniert mit dem Arrangement seines langjährigen Mitarbeiters Don Costa, vertieft die romantische Begeisterung von Wonders Original. Man wünscht sich fast, Sinatra hätte irgendwann „Sir Duke“ in Angriff genommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die wichtigsten Coverversionen des Frank Sinatra

„Didn’t We“ (1969)

Nur wenige moderne Songwriter haben so treffende Lieder geschrieben wie Jimmy Webb. Glücklicherweise wusste das auch Sinatra, der Titel wie das Epos „MacArthur Park“ und das fast ebenso verlassene „By the Time I Get to Phoenix“ aufnahm. Richard Harris und Glen Campbell waren die jeweiligen Interpreten dieser Coverversionen. Aber niemand hat „Didn’t We“ besser verkörpert als Sinatra. Bei einem Lied, das einem einzigen langen, von Whiskey durchtränkten Bedauern gleicht, fragt man sich, ob der Sänger beim Schreiben des Liedtextes an seine turbulenten Jahre mit Ava Gardner zurückdachte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die wichtigsten Coverversionen des Frank Sinatra

„Leaving on a Jet Plane“ (1971)

John Denvers melancholische Ballade über das Unterwegssein und das Zurücklassen eines geliebten Menschen (ein Hit für Peter, Paul & Mary) klingt, als wäre sie für Sinatra geschrieben worden. Auch wenn dies nicht der Fall war. Das Gefühl der Reisemüdigkeit, das in „Both Sides Now“ zu hören ist, ist hier noch stärker ausgeprägt. Man hört in Sinatras Stimme all die Jahre des Tourens, des Schlafens in Hotels und des Abhängens in Umkleidekabinen. Abgesehen von einem Hauch von Blechbläsern im Refrain hält sich das Arrangement größtenteils zurück. Einer der Höhepunkte von Sinatras Pop-Ära.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Nobody Wins“ (1973)

Anfang der Siebzigerjahre fand Sinatras zunehmend ledrige Stimme in diesem Nachsinnen über das Ende einer Affäre von einem anderen rau klingenden Sänger, Kris Kristofferson, einen perfekten Begleiter. Die Streicher sind manchmal etwas übertrieben. Aber zumindest verzichtet Sinatra auf die Countrypolitan-Begleitstimmen von Kristoffersons Version. Ein seltener Fall, in dem Sinatra das Original übertrifft.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sweet Caroline“ (1974)

Eine überraschend freudlose Version der Neil-Diamond-Hymne. Jahre nach Sinatras Tod gab Diamond zu, dass er durch ein Foto von Caroline Kennedy zum Schreiben des Liedes inspiriert wurde. Da man weiß, dass Sinatra ein früher Unterstützer von JFK war, fragt man sich, was er von diesem Leckerbissen gehalten hätte. Sinatra schafft es, sich während des Teils „Hände, berührende Hände/ausgestreckt, berührend mich, berührend dich“ zu sammeln. Aber ansonsten klingt er seltsam distanziert. Als könne er es kaum erwarten, die Aufnahme zu beenden und wieder mit Jilly Rizzo abzuhängen. Sinatras spätere Coverversion von Diamonds „Song Sung Blue “ ist eine leichte Verbesserung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Bad, Bad Leroy Brown“ (1974)

Es ist leicht zu erkennen, wie Sinatra sich mit Jim Croces dröhnendem Barrelhouse-Hit identifizieren konnte, der von einem unerlaubten Urlaub eines Ex-Armeekameraden inspiriert war. Das Lied passt überraschend gut zu seiner Big-Band-Überarbeitung. Es wäre kein Sinatra-Cover ohne ein paar lyrische Anpassungen: „A man named Leroy Brown“ wird zu einer ‚Katze …‘, und ‚All the men just call him ‘sir’“ wird zu „All the studs …“. Dennoch ist es der erbärmlichen „Leroy Brown“-Parodie aus dem letzten Jahr vorzuziehen, die von einem ehemaligen Polizisten aus Kalifornien geschrieben wurde. Der damit den Tod von Michael Brown verhöhnte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Something“ (1980)

Wie ELP und The Clash ging Sinatra mit Trilogy: Past, Present, Future aus den 1980er Jahren den Weg der Dreifach-LP. Für die „Present“-CD streute er damals modernen Pop ein. Billy Joels „Just the Way You Are“, Neil Diamonds „Song Sung Blue“, Jimmy Webbs „MacArthur Park“ und diesen George-Harrison-Standard aus dem Beatles-Album Abbey Road.

Zu diesem Zeitpunkt fühlte sich Sinatra laut Session-Gitarrist Jay Berliner eher bei den Nicht-Standards zu Hause. „Er schien sich bei diesen Sessions ziemlich sicher zu sein“, sagt Berliner. „Er fühlte sich am wohlsten, wenn er Swing-Songs mit Arrangements von Don Costa und Nelson Riddle sang. Das war seine Art von Musik. Aber er konnte auch damit umgehen. Ich denke, er wollte ein neues Publikum.“ Natürlich fügt Sinatra seine eigene lyrische Wendung hinzu („You hang around, Jack, it might show!“), aber das großartige, mitreißende Arrangement, das zu gleichen Teilen aus Swing-Band und Symphonie besteht, versucht nicht einmal, ‚rockig‘ zu sein. Und ist umso besser dafür.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“ (1981)

Sonny Bonos Geschichte einer eindeutig dysfunktionalen Beziehung, die 1966 von seiner damaligen Frau Cher gesungen wurde, ist wie ein Folk-Rock-Novelty-Song. Positiv zu vermerken ist, dass Cher damit auf den Kurs der Story-Songs kam, der zu weiteren anhaltenden Erfolgen wie „Gypsies, Tramps and Thieves“ und „Half-Breed“ führte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In Sinatras Version, die langsamer und theatralischer ist, ist der Song düster und melancholisch. Ebenso eine dramatische Interpretation wie ein bloßes Remake. Sinatras letzter Versuch im Rock. Sein nächstes – und letztes – Solo-Studioalbum L.A. Is My Lady brachte ihn zurück in das Land von Cole Porter und Harold Arlen. Ist aber ein schöner Ausstieg.