Der Leser-Poll: Wir möchten wissen, was Euch in diesem Jahr am besten gefallen hat. Wer mitmacht, kann natürlich auch etwas gewinnen!

Stimmt ab über Eure Favoriten 2025 in den Kategorien Album, Single, Band, Solokünstler:in, Newcomer, Live-Act, Podcast, Serie, Film und Buch – und gewinnt einen dieser tollen Preise.

Die Preise:

Bluetooth-Lautsprecher

ROCKSTER NEO

(FENDER X TEUFEL)

Stilvoller als mit der Lautsprecher-Sonderedition „Fender x Teufel Rockster Neo“ kann man sich kaum beschallen lassen – sie verbindet ikonisches Design und spektakulären Klang. In der Fender-x-Teufel-Kollektion gibt es noch weitere Soundwunder wie Rockster Air und Go. (Wert: 899 Euro)

Internet-Radio

STREAM

(Sonoro)

Das Internet-Radio mit dem schicken Design – nicht nur fürs Bad, sondern für alle Lebensbereiche: mit spritzwassergeschütztem Gehäuse und wasserdichter Fernbedienung, Digitalradio DAB+, Bluetooth, Streamingdiensten und USB-Port mit Ladefunktion. (Wert: 269 Euro)

1 x 8-LP-Box

U2: „How To Dismantle An Atomic Bomb – 20th Anniversary Collectors Edition“

(Universal)

1 x 5-LP-Box

Nick Drake: „The Making Of Five Leaves Left“

(Universal)

1 x 4-LP-Box

Yusuf/Cat Stevens: „On The Road To Find Out“

(Universal)

3 x Doppel-LP

Blur: „The Great Escape – 30th Anniversary Special Edition“

(Warner)

5 x LP

Jason Isbell: „Foxes In The Snow – Limited Edition“

(Southeastern)

3 x 2-CD + Blu-ray

Slash: „Live At The S.E.R.P.E.N.T. Festival“

(EarMusic)

3 x 2-CD + Blu-ray

Duff McKagan: „Lighthouse: Live From London“

(EarMusic)

5 x Buch

Kersty & Sandra Grether:„Rebel Queens. ­Frauen in der Rockmusik“

(Reclam)

5 x Buch

Mille Petrozza mit Torsten Groß: „Your Heaven, My Hell“

(Ullstein)

Album des Jahres Single des Jahres Band des Jahres Solokünstler:in des Jahres Newcomer des Jahres Live-Act des Jahres Podcast des Jahres Serie des Jahres Film des Jahres Buch des Jahres