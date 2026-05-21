Nothing But Thieves– Die neue Single „Evolution“

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Mit „Evolution“ eröffnen Nothing But Thieves eine neue Ära. Seit ihrem vierten Album „Dead Club City“ von 2023 war von der Band aus Southend keine neue Musik mehr zu hören. Nach ihrem zehnjährigen Jubiläum 2025 gibt es nun jedoch frischen Wind: Am Mittwoch, den 20. Mai, feierte ihre neue Single „Evolution“ auf YouTube Premiere. Wohin will sich Nothing But Thieves mit „Evolution“ weiterentwickeln?

Stetige Weiterentwicklung

Tragende Gitarren, hymnische Vocals: „Going through the Evolution“. Dabei besinnt sich die fünfköpfige Band auf ihre Anfänge: Die Single wurde in den Angelic Studios aufgenommen – an demselben Ort, an dem auch ihr Debütalbum entstand.

Rückbesinnung auf alte Zeiten oder konstanter Fortschritt? Beides zugleich. Der Charme liegt in der Echtheit ihrer Musik: Nothing But Thieves wissen, wo sie herkommen, und beziehen sich bewusst auf den DIY-Stil ihrer Anfänge: „Es ist ein Song, der sich nicht allzu sehr um Endgültigkeit kümmert. Ich glaube, Unvollkommenheit und Authentizität werden immer wertvoller, und das ist definitiv etwas, das uns anzieht.“

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Menschlichkeit gegen künstliche Intelligenz

„Trying to be Human“, singt Leadsänger Conor Mason in „Evolution“. Wollen Nothing But Thieves mit dieser menschlichen „Unvollkommenheit“ einen Kontrast zu geglätteter KI-Musik setzen? Denn die kennt eines nicht: Evolution. Künstliche Intelligenz kann sich nur mit neuem Daten-Input weiterentwickeln. Nothing But Thieves beweisen, dass echte, authentische Musik auch nach zehn Jahren in der Industrie noch organisch wachsen kann.

Nothing But Thieves in Deutschland

Wer die Band live auf der Bühne sehen möchte, hat dazu im Festivalsommer Gelegenheit: Am 20. Juni spielen sie auf dem Hurricane, am 21. Juni auf dem Southside Festival. Für beide Festivals sind noch Tickets erhältlich – Ein jeweiliger Tagespass kostet 119 Euro für das Hurricane und 129 Euro für das Southside.