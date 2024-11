Schon im Jahr 2025 kehrt die National Football League (NFL), die US-amerikanische Profiliga im American Football, nach Deutschland zuürck. Bereits zum vierten Mal in Folge. Keine Frage: die Sportart wird auch hierzulande immer populärer. Nach den zwei Spielen im Jahr 2023 in Frankfurt soll 2025 der Deutsche Bank Park klarer Austragungsort der NFL International Series sein.

Große Aufmerksamkeit erhielt Football in Deutschland nicht zuletzt auch durch die Liaison von Travis Kelce, dem unangefochtenen Star der Kansas City Chiefs, mit dem unangefochtenen Star aller Popsängerinnen: Taylor Swift.

Ein weiterer „Star“ der National Football League ist sein arg strapaziertes, aber auch arg belastbares Spielgerät: Der „Duke“ von Wilson. Und den verlosen wir – damit man sich in der kälteren Jahreszeit schonmal eintrainieren kann für das Rasenfest im kommenden Sommer.

Gewinnen:

Einfach mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Kennwort: „Duke“. Einsendeschluss: 02. Dezember 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Produktinfo zum „Wilson“:

Vom Hersteller: Es sind 25 Schritte nötig, um jeden NFL Super Bowl LVI-Leder-Spielball herzustellen. Ein Wilson NFL-Football besteht aus vier Panels, die mit mehr als 250 Stichen zusammengenäht werden. In das Leder eines Wilson NFL-Footballs werden kleine „Ws“ gestanzt, um seine Echtheit zu beweisen.

Jedes Team, das im Super Bowl spielt, erhält von Wilson 108 Spielbälle. 54 für das Training und 54 für das Spiel. In der Regel werden während eines Super-Bowl-Spiels 120 Bälle, einschließlich Kicker-Bälle, verwendet. Jeder Football ist 71 cm lang, an der breitesten Stelle 55 cm breit und wiegt etwa 425 Gramm. Der Football auf der „Lombardi Trophy“ hat genau die Größe eines offiziellen „The Duke“-Footballs (55 cm in der Mitte, 71 cm an den Enden). Wilson stellt seit 1941 den offiziellen Spielball der National Football League (NFL) her. Bei jedem Super Bowl wurde ein Wilson-Ball auf dem Spielfeld verwendet, und in diesem Jahr nimmt das Unternehmen zum 57. Mal am Super Bowl teil.