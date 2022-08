Gewinnen: Fan-Pakete zu „Come On, Come On“

Regisseur Mike Mills ist bekannt für seine feinfühligen Indie-Dramen, die seine Schauspielerinnen und Schauspieler zu Höchstleistungen animieren. Man erinnere sich nur an das fabelhafte Coming-of-Age-Meisterstück „Jahrhundertfrauen“.

Auch mit „Come On, Come On“ gelang Mills eine emotionale Erzählung, diesmal über Kinder und Erwachsene – und dazu ein höchst philosophischer und ehrlicher Film. In der Hauptrolle ist Joaquin Phoenix zu sehen. Worum geht’s?

Der Radiojournalist Johnny (Phoenix) muss sich unerwartet um seinen Neffen Woody kümmern – eine für beide unbekannte und herausfordernde Situation. Für Johnnys Radioprojekt begeben sie sich auf einen Roadtrip quer durch die USA. Auf der Reise entsteht zwischen den beiden nach und nach eine tiefe, emotionale Verbindung, die Onkel und Neffe für immer verändert.

