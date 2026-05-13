„Wuthering Heights“: Rauschhaftes Liebesdrama – Jetzt DVD & Blu-ray gewinnen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Oscar-prämierte Regisseurin Emerald Fennell („Saltburn“) inszeniert Emily Brontës einzigen Roman von 1847 als rauschhaftes, vielschichtiges Liebesdrama.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Cathy Earnshaw und Heathcliff, zwei Menschen, die auf den windgepeitschten Yorkshire-Mooren aufwachsen und füreinander bestimmt scheinen. Heathcliff, als verarmter Waisenjunge in Cathys Familie aufgenommen, entwickelt eine verbotene Liebe, getragen von Sehnsucht und Leidenschaft, die sich mit den Jahren in Obsession und schließlich in Wahnsinn steigert. Klassengegensätze, gesellschaftliche Erwartungen und gegenseitige Verletzungen treiben beide in eine Spirale aus Verlangen und Zerstörung.

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Margot Robbie und Jacob Elordi verkörpern das ungleiche Paar mit einer Intensität, die dem Stoff gerecht wird. Fennell setzt dabei nicht auf eine werkgetreue Adaption, sondern auf eine freie Neuinterpretation. Diese Atmosphäre wird von einem Originalalbum von Charli XCX unterstützt, die eigens für den Film komponiert hat und dem viktorianischen Setting einen zeitgenössischen Klang verleiht.

Der am Valentinstag gestartete Film war an den Kinokassen ein Erfolg und spielte weltweit über 240 Millionen Dollar ein. Seit dem 5. Mai ist „Wuthering Heights“ als 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD erhältlich.

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