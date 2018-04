Gewinnen: Konzert-Tickets und Meet & Greet mit Sting und Shaggy

30. Sting: All This Time (aus "The Soul Cages", 1991). Die erste Single seit vier Jahren und ein Ende des Writer's Block: Sting schließt die Trauerphase um den Vater ab: "I'd bury the old man, I'd bury him at sea". Im ebenso positiven wie kleinstädtisch-stoischen Lied fragt der Sänger sich auch, wie ihm bloß der Ausbruch gelingen konnte: "Father, if Jesus exists, Then how come he never lived here?" SN