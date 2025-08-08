Gewinnen: „Oslo Stories: Träume“ auf DVD

Ab dem 07. August erscheint „Oslo Stories: Träume“ auf DVD im Heimkino. Der neue Film des norwegischen Filmemachers und Schriftstellers Dag Johan Haugerud, „Träume“ ist, Teil seiner Trilogie über das Leben im Großen und Kleinen – und hat 2025 den Goldenen Bären bei den Berliner Festspielen gewonnen.

Inhalt:

Johanne verliebt sich zum ersten Mal – und das in ihre Lehrerin. Ihre Fantasien und Gefühle hält sie schriftlich fest, um sie nicht zu vergessen. Als ihre Mutter und Großmutter die Texte lesen, sind sie schockiert über den Inhalt, erkennen aber bald das literarische Potenzial. Während sie darüber debattieren, ob sie es veröffentlichen sollen, werden alle drei Frauen mit ihren eigenen unerfüllten Träumen und Sehnsüchten konfrontiert.

„Träume“ ist der dritte Teil von Haugeruds „Oslo Stories“ (nach „Liebe“ und „Träume“), mit dem er wie gewohnt seine Visionen vom Zusammenleben einem breiten Publikum vorstellt – und nebenbei Fragen zu Identität und Sexualität diskutiert.

