Bühne frei für die Lidl-Area – Der Headliner am Campingplatz lohnt sich

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Es ist alles vorbereitet, damit das Camp-Leben legendär wird. Egal, ob Musikfans Entspannung suchen oder die nächste Challenge mit Freunden planen – in der Lidl-Area ist für jeden Festival-Typ etwas dabei:

Move & Groove Zelt: Den Tag tiefenentspannt bei einer Yoga-Session starten oder sich nachmittags vom DJ ordentlich einheizen lassen, bevor es zur Mainstage geht.

Den Tag tiefenentspannt bei einer Yoga-Session starten oder sich nachmittags vom DJ ordentlich einheizen lassen, bevor es zur Mainstage geht. Glamrock Station: Dem Look das letzte Highlight verpassen oder die passenden Lidl Festival-Tattoos abholen, um im Scheinwerferlicht zu glänzen.

Dem Look das letzte Highlight verpassen oder die passenden Lidl Festival-Tattoos abholen, um im Scheinwerferlicht zu glänzen. Stack Attack: Hier kann Teamgeist und Geschick bewiesen werden! Überdimensionale 3D Lidl-Produkte dienen dazu, den höchsten Turm zu bauen. Wer am höchsten stapelt, ergattert coole Festival-Gadgets.

Hier kann Teamgeist und Geschick bewiesen werden! Überdimensionale 3D Lidl-Produkte dienen dazu, den höchsten Turm zu bauen. Wer am höchsten stapelt, ergattert coole Festival-Gadgets. BBQ-Station: Grillen gehört zum Festival wie die Gitarre zum Rock. Einfach das Lidl Grillgut mitbringen und die Station vor Ort nutzen – für die nötigen Dips ist gesorgt, damit Grillfans ihr perfektes BBQ genießen können.

Bei Rock am Ring können sich die Besucher dieses jahr zusätzlich über weitere Highlights in der Lidl-Area freuen:

Cornhole 2.0: Für alle Cornhole-Profis, die das Spiel auf ein neues Level heben wollen. Wer die meisten Bags in den Einkaufswagen versenkt, holt sich den Sieg.

Für alle Cornhole-Profis, die das Spiel auf ein neues Level heben wollen. Wer die meisten Bags in den Einkaufswagen versenkt, holt sich den Sieg. Load-up Station: Akku leer oder Akkus leer? In der Load-up Station werden alle Batterien wieder aufgeladen. Gegen Vorzeigen der Lidl Plus App erhalten Besucher ein gratis Optisana Elektrolytgetränk, während das Handy an den Ladestationen Saft für die nächste Headliner-Show tankt.

Vorbeikommen und abrocken lohnt sich.

Gewinnen

Lidl und ROLLING STONE verlosen je 3×2 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park – Entry & Camping. Einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und folgende Infos hinzufügen: Vorname, Nachname, Adresse und bevorzugtes Festival – entweder RaR oder RiP.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 30. Mai 2026. Viel Erfolg!