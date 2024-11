Gewinnen: „Star Wars: The Black Series“ – Sabine Wrens elektronischer Helm

Sie ist eine der härtesten Mandalorianerinnen: Sabine Wren. Eine machtsensitive, menschliche Mandalorianerin, die zur Zeit des Galaktischen Imperiums lebte. Als talentierte Künstlerin und Waffenexpertin gehörte sie in ihrer Jugend der rebellischen Crew des VCX-100-Frachters Ghost an. Zwischen 5 VSY und 0 VSY kämpfte sie gemeinsam mit dem ehemaligen Jedi Kanan Jarrus, der Twi’lek-Pilotin Hera Syndulla, dem Lasat Garazeb „Zeb“ Orrelios, dem Astromechdroiden C1-10P „Chopper“ und dem jungen Ezra Bridger in zahlreichen Einsätzen gegen das Imperium. Ihr Deckname lautete Spectre 5.

Im weiteren Verlauf schloss sich die Crew der Phönix-Flotte, einem Teil des Rebellen-Netzwerks, an. In dieser Zeit flog Sabine gelegentlich einen eigenen A-Flügler als Mitglied der Phönix-Staffel. Nachdem ihre Familie die Unterstützung des Imperiums aufgegeben hatte, blieb Sabine zunächst bei ihnen, engagierte sich jedoch weiterhin aktiv für die Allianz zur Wiederherstellung der Republik.

Wie ist Sabine Wren ausgestattet?

Wren trägt laut „Jedipedia“ praktische, bewegungsfreundliche Kleidung, kombiniert mit traditioneller mandalorianischer Ausrüstung, die ihrer Erscheinung eine einschüchternde Wirkung verleiht. Ähnlich wie bei berühmten Kopfgeldjägern wie Boba Fett.

Zu ihrer Ausrüstung gehört ein mandalorianischer Helm der Nachteulen, der für Stärke und Unabhängigkeit steht. Dieser ist mit technischen Funktionen ausgestattet, darunter ein Zielerfassungsmesser, ein Makrofernglasvisier, ein Holobildwerfer, ein Atemgerät und ein Komlink, das ihr die Kommunikation mit der Ghost-Crew ermöglicht. Der Helm filterte ihre Stimme, ohne sie zu modulieren, wie es etwa bei Sturmtruppen der Fall ist.

