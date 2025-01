Mit Captain America und Falcon hat Hasbro Pulse zwei neue Figuren der „Marvel Legends Series“ herausgebracht. Bei ROLLING STONE gibt es beide Actionhelden zu gewinnen.

Marvel’s Falcon

Die Marvel-Figur (15 Zentimeter groß) ist dem neuen Film „Captain America: Brave New World“ (Kinostart: 13. Februar 2025) entlehnt.

Falcon hat 20 Bewegungspunkte und dazu einen vollbeweglichen Flügel-Backpack. Außerdem hat er acht Accessoires, darunter ein Austauschkopf, ein paar Hände und einen Extra-Brustharnisch.

Captain America

Dieser Captain America (15 Zentimeter groß) kommt in der Erscheinung Sam Wilsons, dem Protagonisten in „Captain America: Brave New World“. Sieben Accessoires, darunter „Caps“ Schild, mit dem er klassische Posen einnehmen kann.

Gewinnen:

„Marvel Legends Series“ – Captain America und Falcon. Wir verlosen beide im Doppelpack. Einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Einsendeschluss: 31. Januar 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!