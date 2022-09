Gewinnen: Wir verlosen zwei Box-Sets von Blackpink: „Born Pink“ – eines davon signiert

Das K-Pop-Fieber reißt nicht ab: Blackpinks Durchbruch-Single „Pink Venom“ wurde im August 2022 innerhalb von 24 Stunden 7,9 Millionen mal gestreamt. Und das dazugehörige Album „Born Pink“ könnte beim Release am 16. September ähnlich einschlagen.

„Born Pink“ ist das zweite Album der Girlgroup (das japanische „Blackpink in Your Area“ von 2018 nicht mitgezählt). Ab dem 25. Oktober spielen sie 14 Konzerte in Nordamerika und Europa. In Deutschland treten sie im Dezember in Köln und Berlin auf. Im Juni waren Blackpink auf dem Cover des amerikanischen ROLLING STONE.

Hier könnt ihr das Video zu „Pink Venom“ noch einmal sehen:

Verlosung: Zwei „Born Pink“-Box-Sets

ROLLING STONE verlost zweimal „Born Pink“ von Blackpink. In einer der Boxen ist die signierte Karte eines Bandmitglieds – von Jisoo, Jennie, Rosé oder Lisa – enthalten. Im deutschen Onlineshop der Girlgroup sind die Versionen mit Autogrammkarte schon ausverkauft.

Die Boxsets enthalten außer „Born Pink“ als CD noch ein Fotobuch, Selfie-Fotokarten, Postkarten und zwei Poster.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Born Pink“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 30. September. Viel Erfolg!