Gewinnspiel: Wir verlosen das neue Album von Roland Van Campenhout

Mit „Wonderful Human Beings“ erscheint am 01. April 2022 das neue Album von Roland Campenhout. Zur Feier der Veröffentlichung gibt es den Longplayer nun zu gewinnen.

„Wonderful Human Beings“ wurde in einem Zeitraum von 25 Jahren aufgenommen, zwischen 1995 und 2020. Nun werden die Lieder aus dieser Zeit erstmals gemeinsam veröffentlicht. Eine Song-Kollektion, die eine Vielfalt an Genres umfasst – von Rock, über Country-Blues bis hin zu Western und Americana. Zeitweise driftet das Album sogar ins Französische ab, wie auf „Faits Divers“. Eine Klang- und Stilbreite, die verblüfft. Bei den Lyrics zitiert Campenhout dabei stellenweise Texte von Schriftsteller-Größen wie Charles Bukowski und Dylan Thomas, oder den jung verstorbenen Expressionisten Paul Van Ostayen. Auch ein Cover des Bacharach/David-Klassikers „Twenty-Four Hours From Tulsa“ gibt es zu hören.

