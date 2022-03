Gewinnspiel: Wir verlosen UHD Blu-rays zu „Infinite-Lebe unendlich“

Foto: Peter Mountain, Photo Credit: Peter Mountain. All rights reserved.

Mark Wahlberg als Evan McCauley in „Infinite-Lebe unendlich“

Der vermeintlich schizophrene Evan findet heraus, dass seine Halluzinationen in Wahrheit echte Erinnerungen vergangener Leben sind – darum dreht sich die Geschichte, die in dem Film „Infinite –Lebe unendlich“ von Regisseur Antonio Fuqua erzählt wird. Der Film wird am 25. März als DVD, Blu-ray und 4K UHD erhältlich sein. Wir verlosen zum Heimkinostart drei 4K-UHD-Blu-rays.

Mark Wahlberg spielt Evan, der sich aufgrund seiner vermeintlichen Krankheit mit krummen Geschäften durchschlagen muss. Dann wird Evan jedoch eines Tages von der Polizei erwischt und im Gefängnis von einem mysteriösen Mann namens Bathurst (Chiwetel Ejiofor) verhört, der Evan enthüllt, dass seine vermeintlichen Halluzinationen echte Erinnerungen an zuvor gelebte Leben sind.

Evan ist ein Infinite und gehört zu einer Gruppe von etwa 500 anderen Menschen, die auf alles Wissen zugreifen können, das ihre Seelen jemals in früheren Epochen und Identitäten gesammelt haben. Doch die Gruppe ist gespalten: Bathurst und seine Anhänger wollen den Kreislauf der Reinkarnation durchbrechen. Glücklicherweise wird Evan von der Infinite Nora Brightman (Sophie Cookson) und ihrem Team befreit, die Bathurst aufhalten wollen. Vorlage für das Drehbuch war der Sci-Fi-Roman „The Reincarnationist Papers“ von Dr. Eric Maikranz.

Hier gibt es den Trailer zum Film zu sehen:

„Infinite –Lebe unendlich“ sollte eigentlich schon im August 2020 in die Kinos kommen. Wegen der Coronapandemie wurde die Veröffentlichung dann in den September 2021 verschoben. Später wurde der Kinostart komplett abgesagt, und der Film dann im Juni 2021 beim Streamingdienst Paramount+ veröffentlicht.

